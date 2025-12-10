Los nuevos símbolos de cada uno de los Ministerios tras la modificación del Gobierno: una por una, todas las modificaciones

Justo cuando se cumplen dos años de la gestión de Javier Milei, las carteras del Gabinete difundieron los nuevos símbolos oficiales dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Javier Milei dispuso nuevos símbolos para cada uno de los Ministerios. Foto: via REUTERS

Este 10 de diciembre, coincidiendo con el segundo aniversario de la gestión de Javier Milei, el Gobierno oficializó una renovación integral de la identidad visual del Estado. En este marco, cada Ministerio presentó sus nuevos símbolos institucionales, actualizados según los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo. A continuación, una por una, todas las modificaciones.

El nuevo símbolo de la Jefatura de Gabinete

“Presentamos el nuevo sello de la Jefatura de Gabinete, que integra el escudo nacional, emblema de unidad, soberanía y República. Reafirma su rol estratégico de coordinación del Poder Ejecutivo y la conducción de las distintas áreas del Gobierno Nacional”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @Jefatura_Ar

El nuevo símbolo del Ministerio de Salud

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Salud, que integra la vara de Esculapio, símbolo universal de la medicina y la sanación. Representa sabiduría, cuidado y compromiso con la vida, reafirmando la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @MinSalud_Ar

El nuevo símbolo del Ministerio de Justicia

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Justicia, que incorpora las balanzas, símbolo de equidad, verdad y equilibrio, y que reafirma el compromiso del Estado con la imparcialidad, la transparencia, el respeto por los derechos y la garantía del debido proceso en toda la administración de justicia”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @MinJusticia_Ar

El nuevo símbolo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que incorpora la antorcha, emblema de guía, claridad y transformación. Su luz simboliza la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos, evocando el espíritu de libertad y la energía reformista que impulsa el desarrollo”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @MinDesreg_Ar

El nuevo símbolo del Ministerio de Seguridad Nacional

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Seguridad Nacional, que integra el águila, emblema de vigilancia, autoridad y protección. Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @MinSeguridad_Ar

El nuevo símbolo del Ministerio de Capital Humano

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Capital Humano, que incorpora las manos, símbolo de trabajo, solidaridad y desarrollo humano. Representan el esfuerzo para ayudar al prójimo y la misión de ampliar capacidades, oportunidades y bienestar a lo largo de toda la vida”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: Instagram @mincaphum_ar

El nuevo símbolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sumó un mapa detrás del escudo, con el detalle de que se ven las Islas Malvinas como parte de la República Argentina”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: Cancillería

El nuevo símbolo del Ministerio de Defensa

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Defensa, que incorpora los sables del Ejército Argentino, símbolo de tradición, disciplina y soberanía. Su presencia refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas y los valores de servicio, honor y protección del territorio nacional”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: Instagram @mindefarg

El nuevo símbolo del Ministerio de Economía

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Economía, que incorpora el cadúceo, símbolo del comercio, el intercambio y la comunicación. Sus serpientes representan el equilibrio entre los actores económicos y sus alas evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores centrales para el desarrollo nacional”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @MinEconomia_Ar

El nuevo símbolo de la Vocería Presidencial

“Presentamos el nuevo sello de la Vocería Presidencial, que incorpora el atril, símbolo de comunicación institucional, claridad y autoridad pública. Representa la palabra oficial del Gobierno y el compromiso con un diálogo directo con la ciudadanía”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @Voceria_Ar

El nuevo símbolo del Ministerio del Interior

“Presentamos el nuevo sello del Ministerio del Interior, que incorpora la flor de ceibo, símbolo nacional de identidad, pertenencia y unidad federal. Representa la amplitud del país y el rol del Ministerio en articular a la Nación con las provincias, fortaleciendo cohesión territorial e institucional”.

Nuevos sellos en todos los Ministerios, dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. Foto: X @MInterior_AR

Con esta actualización, el Gobierno busca unificar criterios estéticos y reforzar la identidad institucional de cada cartera en línea con la nueva impronta oficial. Más allá de los cambios visuales, la renovación apunta a transmitir una imagen de orden, modernización y coherencia administrativa.