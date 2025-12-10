Todavía no hay gancho: cuándo firmará Milei el texto final de los 10 proyectos de ley que ingresarán al Congreso

La firma del presidente se demoró un día por su permanencia en Oslo y firmará el envío de reformas al Congreso en el marco de la apertura de sesiones extraordinarias.

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

Javier Milei volverá a Buenos Aires este jueves 11 de diciembre tras haber asistido a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, donde la hija de María Corina Machado recibió el reconocimiento a la líder opositora venezolana. El presidente argentino se pondrá a tono con los diez proyectos de ley que quiere impulsar el Ejecutivo en el Congreso y firmará el envío de los textos que se encuentran en la recta final en medio de la apertura de sesiones extraordinarias.

Milei revisará junto a su equipo las últimas modificaciones de los proyectos que conforman el paquete legislativo que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias. La intención es que las iniciativas estén listas para ser enviadas al Congreso antes del fin de semana, aprovechando el retorno del jefe de Estado para dar el aval político final.

Ambos asistieron a la ceremonia del Premio Noble de la Paz en Oslo, Noruega. Foto: Prensa Gobierno

Los diez proyectos forman parte del plan de transformaciones estructurales que la administración busca impulsar desde el inicio de su mandato. Las propuestas abarcan áreas como economía, educación, legislación laboral, sistema tributario, régimen previsional, estructura del Estado y explotación de recursos naturales, entre otros ejes. Desde Casa Rosada consideran clave que el Congreso los discuta antes del comienzo del próximo año legislativo.

Cómo se prepara el Gobierno para las sesiones extraordinarias

Los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete y los ministerios involucrados, como el de Desregulación a cargo de Sturzenegger y Economía comandado por Caputo, afinan detalles del contenido final. Según fuentes oficiales, el temario ya está prácticamente cerrado y será elevado al Congreso en cuanto Milei firme la autorización. La convocatoria formal a extraordinarias será el mecanismo que habilitará el debate de las reformas durante el receso legislativo.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

Dentro del conjunto, los capítulos vinculados a reformas laborales, reforma tributaria y rediscusión del esquema de coparticipación son los que anticipan mayores discusiones. También se espera un fuerte intercambio sobre las nuevas reglas para la explotación de recursos naturales, el fortalecimiento del comercio exterior y la revisión del sistema previsional. El Gobierno insiste en que todos los proyectos forman parte de un mismo programa de estabilización y crecimiento.