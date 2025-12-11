El embajador Peter Lamelas celebró la relación entre Argentina y EEUU: “Trump y Milei comparten una visión clara por la libertad”

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, realizó un análisis de la relación entre ambos países en el marco de los 35 años del Centro de Estudios Americanos celebró

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: Michael Brochstein/Sipa USA via

Peter Lamelas estuvo en la celebración de los 35 años del Centro de Estudios Americanos días atrás, donde hubo presencia de altos funcionarios argentinos y representantes de ambos países. El embajador habló de la relación entre Argentina y Estados Unidos en medio del acuerdo comercial y destacó el “momento único”.

Lamelas destacó el avance en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. En ese contexto, subrayó que “existe un momento único en la relación” entre las dos naciones marcado por el diálogo y la cooperación en distintos frentes, según enfatizó. Además, dijo que los vínculos vienen fortaleciéndose tanto en lo económico como en lo estratégico.

El diplomático también hizo referencia a las similitudes que existen, según él, entre Javier Milei y Donald Trump. “Comparten una visión clara por la libertad”, afirmó Lamelas en un pasaje de su intervención que fue destacado por los presentes. Según sostuvo, esa visión común generó sinergias positivas para ambos países.

El acuerdo comercial como eje de la agenda entre Argentina y EEUU

Lamelas vinculó este “momento único” con el estado de las negociaciones comerciales que se vienen diseñando entre Argentina y Estados Unidos. Si bien aún no se firmó un acuerdo definitivo, el representante diplomático norteamericano resaltó que las conversaciones avanzan con “muy buen ritmo” y que hay expectativas favorables de que se concrete una cooperación económica más estrecha en los próximos meses.

El embajador estadounidense también tuvo palabras de reconocimiento para el Centro de Estudios Americanos, entidad que cumple 35 años promoviendo el entendimiento mutuo entre Argentina y Estados Unidos: destacó el rol que esta organización tuvo en fomentar el intercambio académico, cultural y diplomático, así como en facilitar espacios de análisis sobre políticas públicas y relaciones internacionales.

El jefe de Gabinete y el embajador de Estados Unidos en Argentina buscaron fortalecer la agenda bilateral. Foto: Prensa Gobierno

Al cerrar su participación, Lamelas remarcó que la consolidación de la relación entre los dos países “no es casualidad”, sino fruto de esfuerzos compartidos y visión estratégica. A su vez, señaló que existe “una agenda amplia de cooperación” que va más allá del comercio e incluye educación, ciencia, seguridad y aspectos culturales. La presencia de altos funcionarios en el evento marca, según fuentes diplomáticas, el creciente interés en profundizar la vinculación bilateral en 2026.