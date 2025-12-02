Con el acuerdo comercial con Estados Unidos como eje: Diego Santilli recibe a Peter Lamelas en Casa Rosada

El ministro del Interior mantendrá una reunión este martes con el embajador de Estados Unidos en Argentina. Más allá de que no se confirmó el temario, se estima que el tratado entre ambos países será clave en las charlas.

Diego Santilli. Foto: NA

Diego Santilli, ministro del Interior, encabezará una reunión este martes 2 de diciembre con Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. El encuentro se dará en la Casa Rosada, durante la mañana.

Si bien no se detalló el temario que tendrá la reunión, se conoció que fue pactada para las 10:30. De todos modos, se estima que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina será uno de los ejes principales.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

Qué dijo Peter Lamelas sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Lamelas había señalado el mes pasado que el acuerdo comercial por los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico” y destacó la proximidad y acompañamiento entre ambos países.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.

La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia

La agenda de Diego Santilli

Por su parte, Santilli visitó el lunes Corrientes y consiguió el apoyo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva, dos de las inciativas centrales de la batería de proyectos que el Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Durante el encuentro, que tuvo lugar al mediodía en la casa de Gobierno, Santilli y Valdés se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y a lo largo y ancho del país”.

Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA

Ambos dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026 y destacaron la necesidad de “concretar la reforma impositiva y la ley que propone una modernización laboral para la Argentina”, informó el Gobierno en un comunicado.

La reunión tuvo lugar como parte de los encuentros que Santilli viene manteniendo con gobernadores -tanto de “local” como de visitante- que en julio del año pasado firmaron el Consejo de Mayo.

Santilli previsto recibir esta semana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, en fechas que podrían ser el jueves y viernes, respectivamente.