Manuel Adorni se reunió con el embajador Peter Lamelas en plena definición del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El jefe de Gabinete y el embajador de Estados Unidos en Argentina se reunieron en Casa Rosada. Los detalles de la agenda bilateral a la espera de la definición del acuerdo comercial entre ambos países.

La reunión se desarrolló en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Manuel Adorni mantuvo una reunión con Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. El jefe de Gabinete y el diplomático se vieron por segunda vez en una semana en Casa Rosada para fortalecer la agenda bilateral de ambos países, mientras se aguarda por la concreción del acuerdo comercial sellado entre Javier Milei y Donald Trump.

Durante el encuentro llevado a cabo en la jornada del viernes 5 de diciembre, repasaron las oportunidades de comercio bilateral entre ambos países y coincidieron en la relevancia de seguir ampliando los vínculos económicos.

El jefe de Gabinete y el embajador de Estados Unidos en Argentina buscaron fortalecer la agenda bilateral. Foto: Prensa Gobierno

Más temprano, Diego Santilli continuó sus reuniones con gobernadores para sumar apoyos al Presupuesto Nacional 2026 que enviará el Gobierno al Congreso en diciembre y el peronista Sergio Ziliotto de La Pampa fue el invitado a Casa Rosada en un encuentro del que participó Manuel Adorni.

Tanto Adorni como Lamelas destacaron la importancia de profundizar la alianza geopolítica entre ambas naciones, orientada a la defensa del mundo libre, occidental y capitalista y al fortalecimiento de una agenda común basada en la cooperación y la convergencia estratégica