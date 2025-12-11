Ninguna tiene mar: un estudio sorprendió al determinar cuáles son las mejores ciudades de Argentina para vivir

La medición se basó en cinco dimensiones que permiten evaluar la capacidad estratégica de los principales conglomerados del país. Los resultados fueron sorprendentes.

Aunque muchos argentinos piensan que vivir cerca del mar es una de las mejores formas de atravesar la vida, un estudio reveló que las mejores ciudades para habitar en Argentina no están cerca de la costa, sino todo lo contrario. Por este motivo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a posicionarse como la mejor ciudad para vivir nuestro país.

Esta conclusión fue sacada tras el segundo sondeo del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esta nueva evaluación, CABA tuvo 3,65 puntos sobre 5, liderando el ranking nacional y manteniendo los valores alcanzados en la medición anterior. Y a este ranking, le siguen la Ciudad de Mendoza (3,34), Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16).

La Ciudad de Buenos Aires es la mejor puntuada para vivir.

El informe fue elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que durante 2025 analizó el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más importantes del país y resaltó que, en los últimos lugares, aparecen San Juan y Santa Fe (ambas con 2,98), Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y finalmente Resistencia, con 2,54 puntos.

Mejores ciudades para vivir en Argentina: cómo se mide su utilidad

El informe destaca que la valoración global del conjunto de ciudades tuvo un leve incremento de 0,06 puntos respecto del año anterior, gracias al IGEC, que mide a las ciudades en una escala del 0 al 5, evaluando cinco dimensiones clave:

Política e institucional

Desarrollo económico

Sociedad

Medio ambiente

Tecnología e infraestructura

La Ciudad de Mendoza es la segunda mejor puntuada

En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires logró sostener el liderazgo tanto en el promedio general como en cada una de las cinco dimensiones analizadas, mostrando un escenario estable y prácticamente idéntico al registrado en 2024.

En contraste, San Juan y Santa Fe registraron ligeras disminuciones, aunque sin cambios significativos que modifiquen su posición en el ranking.

De las diez ciudades estudiadas, ocho son capitales provinciales (CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan y Resistencia) y solo dos no lo son: Rosario y Mar del Plata, que es la única del ranking que tiene mar y sin embargo, es una de las peores valoradas.