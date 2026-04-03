Javier Milei y Peter Lamelas. Foto: Presidencia

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, le agradeció este jueves a Javier Milei la expulsión del país del encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani.

“Gracias, Presidente Milei, por su apoyo. ¡El presidente Trump va a hacer que el pueblo iraní sea libre y grande de nuevo!”, afirmó Lamelas en un mensaje de la red social X.

El mensaje del diplomático se suma al del canciller israelí, Gideon Sa’ar, quien celebró la decisión tomada en el marco del alineamiento estratégico con Argentina y el distanciamiento marcado con Teherán.

“Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina y de expulsarlo del país”, indicó.

Y sumó: “Entre los motivos de esta decisión se encuentran la persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, y el nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”.

“El régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; es la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales. No es legítimo. Punto”, cerró.

Javier Milei y el canciller de Israel Gideon Sa’ar. Foto: Prensa Gobierno

Irán condenó que Argentina haya declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria

Irán condenó en las últimas horas que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.

La cancillería iraní sostuvo que la postura adoptada por la administración de Javier Milei es “contraria a las normas y principios del derecho internacional” y señaló que responde a la “influencia de las políticas agresivas y de carácter genocida del régimen sionista y en concomitancia con los Estados Unidos”.

Desde el régimen sostuvieron la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel.