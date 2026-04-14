La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia

Peter Lamelas ratificó el respaldo del gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei. El embajador de Estados Unidos en Argentina lo hizo durante la mañana de este martes 14 de abril en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

En medio de la relación bilateral que cosechó Milei con Trump, el embajador Peter Lamelas aseguró que garantizará el desarrollo y el crecimiento de la Argentina con “estabilidad y libertad económica”. Además, posicionó a Estados Unidos como el “socio preferido” de Argentina y auguró un “gran futuro” respecto a grandes inversiones de capitales extranjeros en el país.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. Foto: Instagram @embajadaeeuuarg

El discurso de Lamelas reforzó la alineación estratégica de Trump y subrayó puntualmente el trabajo con el Gobierno. En paralelo, también señaló que uno de los objetivos es “hacer que las Américas vuelvan a ser grandes otra vez”.

Por otra parte, el embajador destacó que desde la administración estadounidense “alentarán a las empresas” a ser “socios confiables en sectores clave”. Para finalizar, se mostró optimista con el futuro económico de la Argentina, destacó el creciente interés internacional en nuestro país y ratificó su compromiso por reducir “las barreras comerciales” y “alinear los intereses económicos” entre ambos países. En el cierre, Lamelas enfatizó que la asociación de Argentina y Estados Unidos “no es solo una palabra”, sino una “acción concreta” para el desarrollo económico del país.

El embajador Peter Lamelas celebró la relación entre Argentina y EEUU: “Trump y Milei comparten una visión clara por la libertad”

Peter Lamelas estuvo en la celebración de los 35 años del Centro de Estudios Americanos en diciembre de 2025, donde hubo presencia de altos funcionarios argentinos y representantes de ambos países. El embajador habló de la relación entre Argentina y Estados Unidos en medio del acuerdo comercial y destacó el “momento único”.

Lamelas destacó el avance en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. En ese contexto, subrayó que “existe un momento único en la relación” entre las dos naciones marcado por el diálogo y la cooperación en distintos frentes, según enfatizó. Además, dijo que los vínculos vienen fortaleciéndose tanto en lo económico como en lo estratégico.

El diplomático también hizo referencia a las similitudes que existen, según él, entre Javier Milei y Donald Trump. “Comparten una visión clara por la libertad”, afirmó Lamelas en un pasaje de su intervención que fue destacado por los presentes. Según sostuvo, esa visión común generó sinergias positivas para ambos países.