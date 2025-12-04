Bullrich advirtió sobre la reforma laboral y los proyectos que impulsa el Gobierno: “Vamos a sacar todas las leyes”

Bullrich habló con Radio Rivadavia sobre la Reforma Laboral, el nuevo Congreso y la pelea con Victoria Villaruel.

La ministra de Seguridad respaldó a Lorena Villaverde Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich le anticipó a Radio Rivadavia que “ya están comenzando” las negociaciones en el Senado para aprobar la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo. El oficialismo avanzará en diciembre con sus propuestas a este proyecto de ley y el Presupuesto Nacional 2026.

En segunda instancia, el Gobierno espera tratar el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la de Inocencia Fiscal. La jefa del bloque de LLA en el Congreso afirmó: “Vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

Bullrich tomando juramento en el Congreso. Foto: NA

Los detalles de las negociaciones de la reforma laboral, según Patricia Bullrich

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar, y sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

La legisladora de LLA confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por el Senado, aseguró que su aprobación permitirá que “se les devuelva a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal” y dijo que “esto se va a lograr, aunque no de un día para el otro”.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

Asimismo, desestimó dificultades con el kirchnerismo, que anticipó su oposición a la reforma laboral y otras iniciativas del oficialismo, y enfatizó: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

Bullrich habló sobre Villarruel: “Fue un desentendimiento”

La ahora ex ministra de Seguridad dijo que hubo “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el día de la jura de los nuevos legisladores. “No tenemos que meternos en estos temas”, agregó.

Bullrich y Villaruel Foto: NA

“No queremos generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, reconoció Bullrich. Además, recordó su objetivo en el bloque oficialista y destacó que “las cosas ahora van a cambiar en el Senado” debido a que sumaron un número importante de legisladores convirtiéndose en la primera minoría.

El borrador de la reforma laboral del Gobierno

El oficialismo tendría el Proyecto completo y a punto de presentarse en la Cámara Alta para luego pasar a Diputados si tiene media sanción. Hasta el momento el borrador presentaba estos datos, pero pueden cambiar minuto a minuto, teniendo en cuenta las reuniones que están realizándose con la CGT y otros.

Martín Menem Foto: NA

Reorganización de la jornada laboral

El borrador también incorpora nuevas herramientas para reorganizar la jornada laboral a través de los convenios colectivos. Propone una modificación al artículo 197 bis, habilitando a que las negociaciones paritarias definan esquemas adaptados a los cambios productivos y a las necesidades específicas de cada actividad, respetando siempre los límites mínimos que establece la ley.

Según el texto tratado en el Consejo de Mayo, las convenciones colectivas podrán acordar sistemas de horas extra, bancos de horas o francos compensatorios, con el objetivo de reorganizar la distribución del tiempo de trabajo y los períodos de descanso. Todo deberá cumplir con un mínimo de doce horas entre jornada y jornada y con los límites previstos para cada sector.

Consejo de Mayo. Foto: NA

Asimismo, la reforma reemplazaría el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establece que cualquier reducción de la jornada legal solo podrá implementarse mediante normas nacionales, acuerdos individuales o convenios colectivos. Estos últimos podrán utilizar promedios para definir la jornada, siempre que se respeten los descansos entre turnos y las treinta y cinco horas mínimas de descanso semanal.

Pago por banco de horas

Por último, el documento incorpora formalmente la figura del banco de horas, permitiendo compensar días con mayor carga laboral con otros de menor intensidad, siempre que no se superen los límites semanales fijados por la ley o los que correspondan al régimen particular de cada actividad.