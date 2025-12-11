Esta es la reforma laboral que firmó Milei: qué incluye el documento oficial de 13 capítulos con el objetivo de sancionarse en el Congreso

Javier Milei firmó el proyecto de ley de reforma laboral y ya ingresó al Congreso en medio de la apertura de sesiones extraordinarias. El desglose del documento completo con los puntos que busca modificar el Gobierno.

El presidente firmó el proyecto de ley de reforma laboral y ya ingresó al Congreso en medio de la apertura de sesiones extraordinarias. Foto: NA.

El Gobierno se prepara para incorporar los diez proyectos de ley al Congreso con el objetivo de sancionar lo máximo posible. Entre ellos, se encuentra la reforma laboral, que generó todo tipo de discusiones en el arco político y cuyo documento oficial ya fue firmado por Javier Milei para su ingreso al recinto. Uno por uno, todos los puntos del documento oficial.

El Poder Ejecutivo dio a conocer el proyecto de reforma laboral a través de un texto con 13 capítulos que propone cambios significativos sobre aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y de la negociación colectiva. La iniciativa incorpora modificaciones amplias en áreas clave como el sistema de indemnizaciones, la organización de la jornada laboral, los convenios colectivos, las paritarias y el esquema de vacaciones.

Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso en las próximas horas Foto: x @madorni

Reforma laboral del Gobierno: todos los puntos del documento enviado al Congreso

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

El proyecto redefine varios artículos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, excluye de la ley a los trabajadores independientes y a quienes prestan servicios para plataformas digitales, ya que tendrán marcos específicos propios .

El texto también limita el principio de norma más favorable, elimina la “justicia social” como criterio interpretativo y establece que los acuerdos conciliatorios homologados tendrán “autoridad de cosa juzgada” . Se prohíbe la aplicación analógica de convenios colectivos y se aclara el cómputo de antigüedad para evitar duplicaciones.

En materia salarial, el proyecto define con mayor precisión qué integra la remuneración y qué se considera beneficios sociales. Las propinas quedan expresamente excluidas como salario y se permite pactar el pago en moneda extranjera. También habilita que las vacaciones puedan fraccionarse con un mínimo de siete días continuos.

Entre los cambios más sensibles, se incorpora la figura del “banco de horas”, que permitirá a empleadores y trabajadores compensar horas extras respetando los descansos legales. Además, se redefine el sistema de licencias médicas y se crea una junta para resolver discrepancias entre profesionales.

Indemnizaciones, período de prueba y extinción del contrato

El proyecto mantiene un esquema de indemnización equivalente a un mes de sueldo por año trabajado, pero establece definiciones más estrictas sobre qué se considera salario “normal, habitual y mensual” para el cálculo de la base indemnizatoria.

También incorpora una nueva causal de extinción por mutuo acuerdo: si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de continuidad luego de dos meses, el contrato podrá darse por finalizado.

El período de prueba, en el caso de casas particulares, se extenderá de 30 días a seis meses y se elimina la obligación de preaviso durante dicho período.

Nueva Reforma Laboral: banco de horas Foto: -

Fondos de Asistencia Laboral (FAL): el nuevo sistema que reemplaza a la indemnización clásica

El proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a garantizar el pago de indemnizaciones mediante un patrimonio separado y administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los FAL se financiarán con un aporte obligatorio del 3% de la masa salarial, más aportes voluntarios y los rendimientos de su inversión. Además, los empleadores adheridos podrán acceder a una reducción de contribuciones patronales de tres puntos porcentuales.

Cambios en convenios colectivos y actividad sindical

La reforma deroga la ultraactividad de los convenios colectivos, estableciendo que solo se mantendrán vigentes las cláusulas normativas hasta la firma de una nueva convención. Además, la autoridad administrativa podrá suspender estas cláusulas si generan distorsiones económicas graves. También incorpora un cambio estructural: los convenios de ámbito menor prevalecerán sobre los de ámbito mayor, invirtiendo el principio vigente .

En el plano sindical, se exige autorización previa del empleador para realizar asambleas dentro del establecimiento, se considera infracción grave el bloqueo de empresas y se facilita la creación de sindicatos de empresa. Además, se limita a diez horas el crédito laboral para delegados y se regulan con mayor precisión los alcances de la tutela sindical

Adorni fue quien detalló las conclusiones tras la reunión Foto: Prensa Gobierno

Régimen para trabajadores de plataformas tecnológicas

El documento incorpora un apartado especial para repartidores y choferes que trabajan con aplicaciones. El objetivo es crear un régimen propio que garantice la independencia del prestador, al tiempo que regula condiciones básicas de seguridad y responsabilidad civil.

Incentivos al empleo y reducción de cargas sociales

El proyecto incluye un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año destinado a empleadores privados. Se reduce la contribución patronal al 2% durante los primeros 48 meses de la relación laboral y se exige que el nuevo empleo implique un incremento real de la nómina.

En paralelo, se establece una reducción general de contribuciones patronales:

De 20,40% a 17,40% para comercio y servicios de mayor escala.

De 18% a 15% para el resto de los empleadores privados.

También se crea un régimen de regularización laboral que permite blanquear relaciones no registradas, condonar multas y conceder reconocimientos previsionales a los trabajadores regularizados.

Cambios impositivos y beneficios a la inversión

La propuesta incluye ajustes en IVA, Ganancias y otros regímenes. Entre ellos, la eliminación de los impuestos cedulares, reducciones de alícuotas corporativas, exenciones para intereses de plazos fijos en moneda extranjera y alquileres destinados a vivienda familiar .

Además, se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que permitirá amortización acelerada y devolución anticipada de IVA para proyectos productivos con el objetivo de atraer capital y fortalecer cadenas de valor.