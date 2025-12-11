¿Murió el home office? El Gobierno quiere derogar la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021 y lo incluyó en la reforma laboral

Javier Milei ya envió el proyecto de reforma laboral al Congreso. Qué dice el apartado de derogaciones que expone una posible eliminación de la Ley de Teletrabajo.

El Gobierno quiere derogar la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021 y lo incluyó en la reforma laboral. Foto: Freepik

El Gobierno tiene todo listo para que se discutan los diez proyectos de ley en el Congreso en el marco de la apertura del periodo de sesiones extraordinarias. En este contexto, se supo que Javier Milei ya firmó el documento para ingresar la reforma laboral al recinto y se supo qué puede pasar con la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021, ya que sería derogada.

Ley de Teletrabajo: qué dice y cuáles son sus puntos centrales

La Ley de Teletrabajo 27.555 fue sancionada por el Congreso y reglamentada en 2021 con el objetivo de fijar un marco legal para el trabajo a distancia realizado con tecnologías de información y comunicación. La norma aplica tanto a modalidades completas de teletrabajo como a formatos mixtos o híbridos y se incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo.

Entre sus puntos centrales, establece lo siguiente:

Que la relación laboral a distancia debe concretarse por acuerdo escrito entre empleador y trabajador

Reconoce igualdad de derechos y obligaciones con los trabajadores presenciales

Fija derecho a la desconexión digital y reglas sobre jornada, equipamiento provisto por la empresa y compensación de gastos asociados al teletrabajo.

Además, la normativa obliga a las empresas que utilizan teletrabajo a registrarse ante el Ministerio de Trabajo, informando herramientas y personal que opera bajo esa modalidad.

Teletrabajo, trabajo. Foto: Freepik

Qué propone la reforma laboral del Gobierno

El documento del Consejo de Mayo incluye la intención de avanzar en una “derogación de normas obsoletas”, entre las cuales menciona expresamente a la Ley de Teletrabajo vigente desde la pandemia.

“Esta ley que todos conocemos nacida allá en pandemia que al final no obtuvo el efecto deseado”, planteó Manuel Adorni en la conferencia de prensa que brindó el pasado martes 9 de diciembre. Este comentario deslizó la posibilidad de que el régimen actual podría ser suprimido para dar lugar a nuevos marcos legales que se adapten a las condiciones económicas y productivas que el Gobierno considera prioritarias.

Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso en las próximas horas Foto: x @madorni

¿Puede “morir” el home office con la derogación de la Ley de Trabajo?

No, el home office no dejaría de existir como tal, pero sí cambia radicalmente el marco que lo regula. Esto se debe porque:

Es una modalidad de trabajo, no una figura jurídica obligatoria.

Existe desde hace tiempo y no depende de una ley para practicarse.

Las empresas pueden pactarlo libremente anunciando trabajar, por ejemplo, dos días presencial y tres días remoto.

Todo depende del empleador, teniendo en cuenta que tendría libertad para decidir volver a la presencialidad sin que el empleado pueda objetarlo legalmente. Sin embargo, igual podría seguir llevándose a cabo, más que nada en un contexto marcado por la utilización de esta modalidad en la actualidad por parte de muchas empresas.

Cómo funciona la Ley de Teletrabajo y qué podría cambiar

La Ley 27.555 exigía que el teletrabajo fuera voluntario y reversible, de modo que el trabajador podía volver a la modalidad presencial si así lo solicitaba por escrito. La norma también protegía la igualdad de derechos salariales, derechos colectivos, límites de jornada y accesos a herramientas y educación tecnológica.

Si se avanza definitivamente con la derogación, esos marcos específicos quedarían sin aplicación. Esto podría significar que el teletrabajo pasaría a regularse principalmente por acuerdos entre partes o convenios colectivos y no tanto por un régimen legal detallado nacional como el vigente. También implicaría que derechos como la desconexión digital y la exigencia de equipamiento obligatorio podrían no estar explícitamente garantizados por ley, sino sujetos a negociación.

El presidente firmó el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

Reforma laboral: próximos pasos en sesiones extraordinarias

Con el ingreso de la reforma laboral al Congreso, esta discusión será uno de los capítulos más observados por sindicatos, organizaciones laborales y cámaras empresarias. La posible derogación de la Ley 27.555 implica que la discusión no solo será sobre si se mantiene o se elimina, sino también sobre qué nuevo marco regulatorio reemplazaría al actual.

Si el Congreso avanza con el paquete de reformas propuesto, el tratamiento de la legislación vinculada al teletrabajo podría darse en comisiones durante las sesiones extraordinarias convocadas en diciembre 2025, con miras a debate y votación antes de que finalice el año o bien durante los primeros meses de 2026.