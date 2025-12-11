Reforma Laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

“El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, escribió Manuel Adorni en su cuenta de la red social X. A quiénes eligió para explicar la medida ante los legisladores.

Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso en las próximas horas Foto: x @madorni

Tras regresar este jueves de su viaje relámpago a Noruega donde no pudo encontrarse con María Corina Machado por problemas de agenda, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral y el Gobierno lo enviará al Congreso en las próximas horas.

Javier y Karina Milei en Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Foto: via REUTERS

“El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, escribió Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.

El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 luego de cancelar su agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.

Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa.

Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.