José Antonio Kast y un mensaje a Javier Milei en medio del balotaje en Chile: “Trataremos de generar las mejores relaciones”

El candidato ultraderechista señaló que “tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien”.

José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile. Foto: REUTERS

El candidato a presidente de Chile José Antonio Kast le envió un mensaje al mandatario argentino Javier Milei, en el marco del balotaje para elegir quién sucederá a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda en el país trasandino.

“Vamos a tratar de generar las mejores relaciones”, comentó el líder del Partido Republicano de Chile, quien compite mano a mano con la oficialista Jeannette Jara.

El candidato de la ultraderecha destacó los diálogos que mantiene con el mandatario libertario y con legisladores afines al Gobierno nacional y señaló que con Milei dialogó el día que pasó a segunda vuelta. “Tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien, lo que requiere armonía y claridad en las normas”, dijo en declaracions a TN.

Y añadió: “La Argentina tiene muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarles un servicio, somos la cara hacia el Asia - Pacífico”.

“Esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Se fueron dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos en Bolivia, y el cambio político que se va a dar a lo mejor de que a un año, en la estabilidad, en Perú”, destacó Kast.

José Antonio Kast. Foto: REUTERS

La relación Milei-Kast

A mediados de noviembre (la primera vuelta fue el 16 de ese mes), Milei dialogó con Kast al momento en el que él entró al balotaje. En ese momento, Milei destacó en su cuenta de X: “La libertad de América avanza”.

En el diálogo que ambos mantuvieron, el candidato consideró que coincidieron con el Presidente en “las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”.