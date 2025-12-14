Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast definen la presidencia en un balotaje histórico

La candidata oficialista y de corte comunista y el ultraconservador con una política muy radical contra los inmigrantes, se enfrentan cara a cara en una elección que -por las cifras de la primera vuelta- está sumamente reñida.

Jeannette Jara y José Antonio Kast, los dos candidatos que este domingo pelean por asumir en el Palacio de La Moneda. Foto: Reuters.

Chile se enfrenta este domingo a una de sus jornadas políticas más importantes de su historia reciente, ante la posibilidad de elegir a su nuevo presidente que gobernará el país entre 2026 y 2030.

Los dos candidatos que se presentan en este reñido balotaje ofrecen estilos de país completamente diferentes entre sí: por un lado, la oficialista Jeannette Jara, de corte de izquierda. Por el otro, el ultraconservador José Antonio Kast.

La votación está muy pareja y quizá detalles definan al próximo presidente chileno. Jara obtuvo 26,8% de los votos en primera vuelta (disputada el 16 de noviembre pasado), mientras que Kast sumó el 23,9% en esa instancia.

Modelos de país diferente: el perfil de los candidatos a presidente chilenos

De cara al balotaje, quedaron elegidos la candidata oficialista y de corte comunista, Jeannette Jara, y el ultraconservador José Antonio Kast, cuyas ambiciones de llegar al Palacio de La Moneda son notables.

Jeannette Jara

De 51 años, administradora pública, abogada y exministra del Trabajo, es la carta del amplio pacto Unidad por Chile, que incluye desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana.

Se consolidó como figura de consenso del oficialismo tras ganar con holgura las primarias y ha construido un perfil ligado a reformas laborales y de seguridad social. En las últimas semanas, ha intentado distanciarse del gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que su candidatura no representa una continuidad directa.

Jeannette Jara. Foto: REUTERS

Su estilo es pragmático y dialoguista y en su campaña buscó separarse de los aspectos más duros de su partido, de modo que sembró una distancia con la Venezuela de Nicolás Maduro y con Cuba.

Fue subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y en los últimos años fue ministra de Trabajo de Boric, hasta su renuncia en abril pasado.

José Antonio Kast

De 59 años, representante del ala más dura de la derecha. Tras perder el balotaje de 2021 ante Boric, vuelve con un discurso centrado en el combate frontal a la delincuencia, la expulsión de migrantes irregulares y la defensa de valores conservadores.

Su Partido Republicano busca consolidar la hegemonía dentro de la derecha, superando a la coalición tradicional.

Este es su tercer intento de llegar al gobierno y buscará juntar el voto de la derecha, que en primera vuelta superó el 50% del electorado, sin contar con los votos de Franco Parisi, del Partido de la Gente.

Kast es considerado un ultraconservador e incluso se lo cataloga como un político complaciente con la dictadura de Augusto Pinochet. Como para entender un poco más su posición, en las elecciones de 2021 afirmó que “si Pinochet viviera, votaría por mí”.

José Antonio Kast. Foto: REUTERS

Su posición lo ubica en la parte más radical de la derecha y no esconde su admiración por Donald Trump, Jair Bolsonaro y Margaret Thatcher. Entre sus propuestas de gobierno, además de una marcada mano dura contra la delincuencia, también se refiere a la necesidad de deportaciones masivas de inmigrantes.

Mientras tanto, los chilenos deberán elegir el estilo de país que quieren para los próximos cuatro años. Casi 16 millones de personas están habilitadas para emitir su voto este domingo.