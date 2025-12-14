Milei festejó el triunfo de Kast en Chile: “Vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad”

El presidente argentino afirmó que el triunfo del ultraderechista chileno significa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Javier Milei. Foto: Presidencia

El presidente argentino Javier Milei festejó este domingo el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en el balotaje presidencial en Chile y aseguró que se trata de “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Y añadió: “Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”.

Milei festejó el triunfo de Kast. Foto: Captura

“La izquierda retrocede. La libertad avanza”, resaltó el mandatario argentino al citar otra publicación que informaba sobre el triunfo de Kast.

José Antonio Kast se impuso en el balotaje

Kast ganó este domingo el balotaje y se convirtió en el próximo presidente de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara. Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,61% de los votos frente al 41,39% de la exministra del actual mandatario, Gabriel Boric, de 51 años.

El líder del Partido Republicano lideró el conteo en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

Ambos candidatos competían este domingo por suceder a Boric en La Moneda -sede del Gobierno- en una segunda vuelta histórica, marcada por la mayor participación electoral en la historia de Chile, debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Las promesas de campaña de Kast

La campaña giró casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Ambos candidatos prometieron blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En esa línea, Kast garantizó medidas más duras como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.