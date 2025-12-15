El Gobierno arranca una semana clave en el Congreso con la mira en el Presupuesto y la reforma laboral

El presidente Javier Milei encara el último tramo del 2025 con algunos desafíos inmediatos buscando sancionar ambas iniciativas antes de fin de año. Victoria Villarruel citó para mañana a una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado.

Javier Milei y parte del Gobierno en la jura en el Congreso Foto: NA

El gobierno del presidente Javier Milei inicia una semana que marcará el pulso de su legitimidad política cosechada en las urnas el pasado 26 de octubre y en la que quedará expuesto el nivel de consenso que logró.

En el último mes y medio, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió provincias y recibió a mandatarios provinciales en Casa Rosada. Su único cometido fue y es aprobar el Presupuesto 2026.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

El desafío de Santilli tendrá un primer round este lunes a las 17 cuando quede constituida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, silla que tendría como protagonista a José Luis Espert. Quedará en manos de Alberto Benegas Lynch, quien también lo reemplazó en el mismo lugar cuando Espert pidió licencia.

Benegas Lynch, con el apoyo del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, buscará un trámite exprés y hay buenas expectativas al respecto.

La intención de La Libertad Avanza (LLA) es la de ir al recinto el miércoles o jueves para darle media sanción y girarlo al Senado.

Bullrich puja por la media sanción de la reforma laboral

En el Senado el panorama es menos alentador para la Casa Rosada con la reforma laboral. La encargada de delinear la estrategia fue la senadora Patricia Bullrich.

A Bullrich le costará aprobar la reforma laboral durante lo que queda de diciembre porque no solo se topó con los tiempos legislativos, sino también con la dilatación del oficialismo para enviar el proyecto.

Según el esquema rediseñado en las últimas horas por la ex ministra de Seguridad, el debate en comisión arrancaría el miércoles de esta semana; allí buscará abrochar un rápido dictamen y abrir las puertas del recinto senatorial entre la Navidad y Año Nuevo.

Tiene dos escollos por delante: debería hacer trabajar a los senadores en el período festivo y obturar los pedidos de expositores en comisión, algo habitual en la arena legislativa y que les sirve a los opositores para dilatar los despachos.

Milei firmando la reforma laboral junto a Manuel Adorni. Foto: x @madorni

El martes habrá una reunión de Labor Parlamentaria que tendrá presente a la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, para ordenar la discusión con el resto de las bancadas. El panorama para el oficialismo es difícil, pero no imposible.