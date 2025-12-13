Presupuesto 2026: Milei pisa el acelerador en Diputados para obtener media sanción y define cuándo quiere sesionar

El Ejecutivo quiere avanzar con el Presupuesto 2026 en el marco de la apertura de sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Los detalles.

Javier Milei en la jura de diputados electos. Foto: NA

El Gobierno nacional aceleró en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2026 y busca obtener la media sanción antes de que finalice la semana. La estrategia del oficialismo es convocar a una sesión especial este jueves 18 de diciembre en el marco del período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Según voces parlamentarias, La Libertad Avanza trabaja contrarreloj para asegurar los votos necesarios y cerrar acuerdos con bloques dialoguistas en un escenario atravesado por negociaciones con gobernadores y reclamos por partidas presupuestarias. El proyecto ya cuenta con dictamen y el Gobierno apuesta a capitalizar la nueva correlación de fuerzas en la Cámara Baja tras los recientes movimientos legislativos.

El Presupuesto 2026 es una de las iniciativas prioritarias de la administración de Javier Milei, ya que fija las pautas fiscales y económicas del próximo año. Entre los ejes centrales, se destacan el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la redefinición de transferencias a las provincias, puntos que concentran la mayor parte de las discusiones políticas.

En este contexto, el oficialismo busca evitar demoras en el recinto y reducir el margen de modificaciones al texto original. La intención es aprobar el proyecto en Diputados y enviarlo rápidamente al Senado, donde también se anticipa un tratamiento ajustado y con negociaciones abiertas.

Sesión en Diputados. Foto: NA

Desde la oposición, algunos bloques manifestaron reparos sobre el contenido del Presupuesto 2026 y reclamaron mayor claridad sobre la distribución de fondos, las obras públicas y los compromisos asumidos por la Nación con las provincias. Sin embargo, en el Gobierno confían en que habrá acompañamiento suficiente para avanzar con la media sanción.

De concretarse la sesión del jueves 18, el Presupuesto 2026 quedaría a un paso de convertirse en ley, en lo que sería un triunfo clave para la Casa Rosada de cara al cierre del año legislativo y al armado político y económico de 2026.

Preocupación entre los jueces por la reforma laboral de Milei: dicen que atenta contra la vigencia del fuero

La reforma laboral del Gobierno Nacional fue ingresada al recinto de la Cámara de Senadores el jueves 11 de diciembre y propone cambios que afectan a distintos sectores de la sociedad. Entre ellos, el judicial, que plantea que algunos artículos del proyecto atentan contra la vigencia del fuero laboral nacional.

Así lo hizo saber la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en un comunicado en el que rechazan las modificaciones propuestas en el proyecto que el oficialismo denominó como “Ley de Modernización Laboral”, al que se opusieron “de manera categórica”.

Según los jueces, ciertos artículos plantean problemáticas “tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. El comunicado fue firmado por el juez Andrés Basso y la secretaria María Carolina Ocampo.