Javier Milei en Israel. Foto: prensa.

Javier Milei aseguró que con “determinadas culturas” no se puede “convivir”, a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, señaló el mandatario tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.

Javier Milei en Israel. Foto: prensa.

Según indicó Infobae, Milei fue aplaudido de pie en el citado lugar donde se encontraban los académicos de la universidad israelí, mientras que de fondo se escuchaba una versión rock and roll de la canción Libre.

Además, leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro, mientras que también, al ver a un estudiante con la camiseta de Boca, se refirió al triunfo del equipo de La Ribera en el Superclásico frente a River.

Javier Milei en Israel. Foto: prensa.

“Tengo un ministro hincha de River que se queja, pero bueno, alguna vez toca”, indicó en referencia a Pablo Quirno. También, el Presidente cuestionó al periodismo, sostuvo que Marx “era satánico” y asumió que la Torá fue un antídoto contra las ideas de izquierda.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

Javier Milei en Israel. Foto: prensa.

En medio de su gira diplomática, Javier Milei se reunirá con el presidente de Israel y recibirá una Medalla de Honor

El presidente argentino Javier Milei continúa su gira internacional en Israel con una agenda cargada de encuentros diplomáticos, actividades académicas y visitas religiosas, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Uno de los momentos más importantes de la jornada será la reunión con el presidente israelí Isaac Herzog, quien le entregará la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil del Estado de Israel. Se trata de un reconocimiento reservado a figuras internacionales destacadas por su contribución a la cooperación y los valores democráticos.

En relación con el mandatario argentino, Herzog expresó: “El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas. Él siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, y por ello he considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos en nuestro nombre”.

Javier Milei en Israel. Foto: prensa.

Distinción académica y respaldo internacional

La jornada comenzó con una actividad académica en la Universidad Bar-Ilan, donde Milei recibió un Doctorado Honoris Causa “por su firme y valiente liderazgo en la defensa de la libertad y la democracia, y su apoyo a Israel”.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, destacó la relevancia del reconocimiento al señalar que el presidente “entra así en una lista de grandes personalidades galardonadas por esta Universidad, que incluye a Shimon Peres y George Bush, entre otros”.