Patricia Bullrich denunció a “Chiqui” Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

“Esta mafia ensucia al fútbol argentino”, expresó la senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien solicitó una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la gestión del fútbol nacional.

Bullrich denunció a “Chiqui" Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL Foto: NA

Patricia Bullrich denunció en las últimas horas a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL por supuestos manejos fraudulentos en la AFA. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, sentenció en un comunicado vía X.

Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y Toviggino el tesorero. Hace unos días se allanaron la sede de la AFA y las de 17 clubes en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado vinculadas a la financiera Sur Finanzas.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Foto: AFA

La denuncia de Bullrich

La senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirmó: “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”.

Asimismo, mencionó las mansiones y Ferraris observadas en el allanamiento y cuestionó dónde está la plata que entra por publicidad y por la Selección, por qué los premios a los campeones “son más bajos que los vuelos a Tapia por el mundo”, por qué Sur Finanzas “manejó deudas de clubes a cambios de favores y votos” y qué pasa con las “contrataciones a empresas propias” y “la retención de aportes”.

Bullrich adjuntó en su publicación de X la primera página de su denuncia ante la justicia:

Denuncia de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia Foto: @PatoBullrich en X

El texto presentado por la ex ministra de Seguridad sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos" y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro”, indica la senadora en el documento.

Por otra parte, remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial “en la que se analizan maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico”, a través de sociedades comerciales “presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas” por los acusados.

Allanamientos en la AFA por la causa Sur Finanzas. Foto: NA

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la CONMEBOL, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética de la CONMEBOL resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, finaliza el documento.

Qué es Sur Finanzas y por qué está bajo la lupa

La causa investiga a Sur Finanzas vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y maniobras financieras sospechosas que involucrarían a clubes, fideicomisos y supuestas operaciones irregulares.

Claudio Chiqui Tapia

El primer allanamiento relevante data de comienzos de diciembre, cuando se allanó la sede central de la financiera en Adrogué y se iniciaron operativos simultáneos en sucursales y clubes.