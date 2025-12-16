Florencio Varela: vecinos y vecinas destacaron la modernización del alumbrado público en Pico de Oro

Andrés Watson estuvo al frente de la supervisión de las obras en el 61º barrio del distrito.

Vecinos y vecinas destacaron la modernización del alumbrado público en Pico de Oro. Foto: Prensa

El titular del Ejecutivo local -Andrés Watson- supervisó la finalización de las labores para potenciar el parque lumínico con tecnología sustentable en el 61º barrio del distrito.

En la esquina de Berna y Polonia, el Mandatario Comunal dialogó con frentistas. Repasó “una planificación que contempló la colocación de 194 nuevos artefactos más la renovación de los 661 existentes”. “Un accionar que implicó modernización, pero también ampliación del tendido”, remarcó.

Además, el Alcalde mencionó “la flamante incorporación de dos camiones hidroelevadores para fortalecer el recambio de lámparas en las distintas localidades con el compromiso de llegar a diciembre de 2027 con Florencio Varela full LED” e indicó “la continuidad de los trabajos, en simultáneo, en Santa Rosa y Villa Hudson”.

Con más de 40 años de residencia en la zona, Victoria Galarza recordó: “Antes, no salíamos. Estaba oscuro, no veíamos nada”. En contraste, destacó: “Ahora, noté más seguridad al ir o volver a casa en la madrugada”.

Radicado en las inmediaciones por más de cinco décadas, Jorge Macellio calificó a las luces como “espectaculares”. “Quedó muy bien iluminada la cuadra”, aseguró.

Por último, Rita Gauna -vecina- valoró que “el Intendente monitoreara las tareas porque fue una oportunidad de canalizar inquietudes”. Apeló a “la unión de la comunidad para avanzar con más logros”. Respecto a la intervención, aseveró: “Nos ayudó a caminar más tranquilos”.