Sin auto ni chofer: las nuevas medidas de la Jefatura de Gabinete bajo la gestión Adorni

La Jefatura de Gabinete anunció un recorte en la asignación de autos oficiales y choferes para reducir gastos y optimizar recursos. Cómo impacta la medida y quiénes son los nuevos protagonistas en la gestión de Manuel Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni. Foto: NA.

La jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, confirmó que las designaciones de vehículos oficiales y choferes que fueron otorgados a funcionarios, agentes y personal dependiente del organismo quedarán sin efecto.

Una vez publicado el comunicado oficial, se le solicitó a cada área que disponga la información respectiva a las asignaciones vehiculares vigentes para los distintos funcionarios, y que instrumente las gestiones necesarias para cumplir con la reciente normativa.

Además, se le pidió a cada Secretaría dentro de la órbita del organismo que informe, mediante una notificación formal, la lista detallada de vehículos y choferes que responden a su estructura.

Manuel Adorni en la jura de diputados electos. Foto: NA

“Resulta imperioso instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad, respetando y velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado”, indica la flamante resolución.

Y se agregó que “en caso de que un funcionario considere necesaria y justificada la asignación del uso de un vehículo oficial y/o recurso para cubrir el servicio de traslado (en caso de corresponder), deberá solicitarlo por comunicación oficial, destacando que se procederá a la eventual asignación de vehículos oficiales y/o chofer, únicamente en los casos que previamente se extienda constancia expresa y detallada de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa (a cargo de Federico Sicilia)”. La medida tiene como objetivo evitar el despilfarro en el área de Gobierno.

Aun así, el documento afirmó que sí se asignarán autos oficiales y personal para los traslados destinados a posibilitar la actividad y las tareas exclusivas de los empleados y funcionarios de la jefatura de Gabinete.

El responsable de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa a cargo de la comunicación de esta medida, Federico Sicilia, es una de las principales incorporaciones en la nueva gestión encabezada por Manuel Adorni. Su ingreso se dio tras la salida de Juan Manuel Gallo y se ganó una silla clave en la mesa chica del ex vocero presidencial.

Karina Milei y Manuel Adorni Foto: REUTERS

La relación entre ambos comenzó cuando el nuevo jefe de Gabinete desempeñaba sus funciones en la Secretaría de Medios y Comunicación. En aquel momento, Sicilia era secretario administrativo.

Además de acompañar a Adorni en su nueva labor, el secretario tiene a su cargo el manejo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

No fue el único cambio importante que rodea el ambiente del Ministro. Con su llegada al organismo, echó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien se mantuvo en el cargo durante las gestiones de Francos y Posse, y disolvió la posición que este ocupaba.

El vocero presidencial se refirió al caso Espert - Machado. Foto: Prensa Gobierno

Por último, la llegada de Ignacio Devitt como nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, termina de conformar el entorno de Manuel Adorni. En una reunión con importantes referentes del Gobierno, Adorni explicó que será el responsable de realizar el enlace parlamentario entre la Casa Rosada y el Congreso.

Devitt se desempeñó anteriormente en puestos jerárquicos en Philip Morris y Genneia. Tiene pasado en el PRO, como concejal por el partido de Vicente López, y en el Instituto de la Vivienda en CABA.