“Va a haber modificaciones al proyecto y va a salir”: Bullrich le puso fecha al debate de la reforma laboral en el Senado

La jefa del bloque de La Libertad Avanza adelantó que el dictamen se firmará esta semana y que la iniciativa tendrá modificaciones. Mientras tanto, la CGT y otras centrales convocan una marcha en rechazo.

La candidata a Senadora de LLA en CABA Foto: REUTERS

Patricia Bullrich, la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza, le puso fecha al tratamiento del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno en el Poder Legislativo. Según la exministra, la idea es tener dictamen de comisión el jueves y poder tratar el proyecto el viernes 26 de diciembre. “Va a haber modificaciones y va a salir”, vaticinó.

Durante la tarde, se juntó con el triunvirato de la CGT para continuar con el debate del proyecto. “Queremos sacarle problemas a los argentinos, que puedan trabajar”, planteó Bullrich. Además, agregó que “se está trabajando y se están recepcionando ideas. Habrá modificaciones”.

En simultáneo, diferentes centrales obreras convocaron una masiva marcha contra la iniciativa del Gobierno. A la convocatoria de la CGT se sumaron la CTA y ATE.

Patricia Bullrich Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich reveló detalles detrás de las negociaciones por la aprobación del Presupuesto, que se debate en la Cámara de Diputados. “Estamos trabajando en conjunto para que las modificaciones se hagan solo allá”, compartió.

Julio Cordero, el secretario de Trabajo y uno de los más importantes impulsores del proyecto de ley, defendió la reforma laboral en el Senado frente a las críticas de la oposición: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos, y efectivamente los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación”, explicó.

Respecto del área de incumbencia de la ley, Cordero aclaró que “lo que sí sucede es que hay algunos institutos que están previstos para una aplicación retroactiva como los juicios pendientes”.

Patricia Bullrich Foto: NA

Por otro lado, Mariano Recalde, dirigente peronista, realizó duras críticas a las reformas planteadas. “Todas a favor del empleador, del empresario, no hay equilibrio en esta ley. Es un ensañamiento contra los trabajadores, es maldad, es revanchismo patronal”, disparó.

Además, desestimó la posibilidad de que una nueva ley sea capaz de resolver el problema de la desocupación: “Una ley laboral nunca generó empleos, nunca una ley laboral que reduzca derechos generó puestos de trabajo”.

Por último, advirtió sobre las peligrosas condiciones del mercado laboral actual: “El empleo no está estancado, está en caída, están cerrando empresas. Según ARCA, desde que Javier Milei es presidente cerraron 22.000 empresas”.