Mayans desconoció la designación de Patricia Bullrich como presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado: “Hacen lo que se le canta las pelotas”

José Mayans sostuvo que la decisión adoptada por la mayoría parlamentaria no cumple con el reglamento interno en un tratamiento tan importante como el de la reforma laboral. El tenso cruce en el Senado.

Ambos protagonizaron un tenso cruce. Foto: Captura de pantalla Senado Argentina

Un duro cruce se produjo este miércoles 17 de diciembre en el Senado de la Nación entre el senador de Unión por la Patria, José Mayans, y la titular del interbloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. El tenso ida y vuelta se dio en medio de la constitución de la Comisión de Trabajo y Acción Social, un espacio clave para el tratamiento del proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo.

La tensión estalló cuando Bullrich fue designada como presidenta de esa comisión, decisión que el sector de Mayans cuestionó y calificó de ilegítima. En un momento de la discusión, el legislador se sentó en el lugar reservado a la conducción de la reunión y lanzó con tono exaltado: “Acá hacen lo que se le canta las pelotas”.

Mayans sostuvo que la decisión adoptada por la mayoría parlamentaria no cumplía con el reglamento interno y advirtió sobre las consecuencias jurídicas de iniciar el análisis de una ley de gran alcance bajo esas condiciones. “Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”, afirmó el senador formoseño, quien señaló que el nombramiento de autoridades debería contar con la aprobación del cuerpo completo del Senado.

Ante la postura de Mayans, Bullrich defendió su designación y habló de la constitución formal de la comisión para avanzar con la agenda parlamentaria. En distintos momentos de la reunión, la senadora libertaria pidió proceder con los pasos previstos, planteando que la comisión ya estaba “constituida” y que se iba a trabajar, pese a las objeciones planteadas desde el bloque opositor.

“La comisión está constituida y vamos a trabajar. No vamos a permitir que se frene el debate de la reforma laboral. La reforma laboral es urgente y vamos a avanzar con el dictamen. Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”, dijo Bullrich.

Desde la bancada de Unión por la Patria ratificaron que no participarán de las reuniones de la comisión mientras persista lo que califican de irregularidad en la conformación del órgano. Además, adelantaron que recurrirán a instancias judiciales para impugnar el proceso, al considerar que la reforma laboral, al no tener una conducción legítima de la comisión, carece de base normativa para su análisis.

La idea es discutir la implementación de la reforma laboral para lograr su dictamen el 26 de diciembre. Foto: Captura de pantalla Senado Argentina

La controversia se dio en un contexto de fuerte debate político por el proyecto de reforma laboral, cuya discusión en el Senado se está llevando a cabo en el plenario de comisiones. La iniciativa, que plantea cambios en múltiples aspectos de la legislación laboral, genera posiciones encontradas entre quienes impulsan una tramitación acelerada y quienes piden un análisis más profundo y amplio del texto antes de avanzar hacia una aprobación definitiva.