Juicio por la causa Cuadernos: se desarrolla la lectura de las últimas fojas de “La Camarita”

Este jueves 18 de diciembre tiene lugar una nueva jornada del juicio, que todavía atraviesa su etapa de lectura de los cargos y acusaciones.

Causa cuadernos de las coimas

Transcurre una nueva jornada del juicio de la Causa Cuadernos, que inició a las 9:30. La actividad pactada para este jueves es la lectura de las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.

Se conoce como ‘La Camarita’ al desprendimiento de la causa por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), en el marco de la investigación de un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández con firmas que, de acuerdo al fiscal Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

El martes último, en una audiencia que se extendió por cuatro horas, diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones como arrepentidos, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.

Gerbi, presidente de la constructora COARCO, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas.

Avanza la Causa cuadernos. Foto: Captura

Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio.