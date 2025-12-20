Es inminente: cuándo se hará la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y qué incluye el documento oficial sellado entre Milei y Trump

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos se encuentra en su tramo final y solo restan definir cuestiones de agenda para su firma. Con expectativas de cerrarlo antes de fin de año, el Gobierno apuesta a un tratado basado en el comercio y la inversión recíprocos.

En las puertas de un nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Foto: REUTERS

En la antesala de la cumbre del Mercosur que se celebra este sábado en Brasil, el Gobierno nacional dio trascendidos de un fuerte optimismo respecto de la inminente firma de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Así lo hizo saber el canciller argentino, Pablo Quirno, quien aseguró que se encuentra en la etapa final la negociación con el país de Norteamérica y solo restan resolver cuestiones de logística relacionadas con la coordinación de las agendas de ambos países. “El acuerdo con EE.UU. está prácticamente cerrado”, sostuvo el diplomático.

Según detalló Quirno, la falta de la firma no tiene que ver con el contenido del tratado, sino con la definición concreta de una fecha para llevarla a cabo. “Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha y terminar con el proceso”, detalló. En ese sentido, mencionó que la demora se debe a que Estados Unidos mantiene una agenda abierta de negociaciones con decenas de países, lo que complejiza la disponibilidad para la firma del tratado.

En las puertas de un nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Foto: Shutterstock

“Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, afirmó Quirno sobre el acuerdo.

“Comercio e inversión recíprocos”, la base del tratado con los EE.UU.

A mediados de noviembre es que la negociación tomó un impulso notable cuando, en ese momento, la Casa Blanca confirmó la existencia de un convenio con la administración de Javier Milei en pos de avanzar en un acuerdo de “comercio e inversión recíprocos”.

Si bien existe una expectativa concreta por parte del Gobierno nacional por la firma de este acuerdo y la intención de cerrarlo antes de fin de año, predomina la cautela: “Está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente”, señalaron desde el entorno presidencial.

Y ya está pactado que una vez que se finalice el proceso, el propio presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para firmar el acuerdo de manera personal, en un acto que incluirá a su par estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo comercial lo firmarán Trump y Milei de forma presencial en Washington. Foto: NA

Hay que recordar que semanas atrás se había evaluado la posibilidad de concretar la firma el pasado 5 de diciembre, durante la visita de Milei a Washington en el marco del sorteo del Mundial de la FIFA del año entrante, pero esa opción quedó descartada debido a que los equipos técnicos no llegaron a cumplir a tiempo con los detalles pendientes.

Según trascendió, el acuerdo comercial contempla el acceso mutuo a mercados estratégicos, con especial énfasis en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna, además de la reducción o eliminación de aranceles y la apertura recíproca para productos industriales, tecnológicos y agropecuarios.