Obras públicas: el Municipio de Morón anunció los trabajos que realizará en 2026

El Municipio de Morón avanzará con distintas obras para 2026, que tendrán el objetivo de mejorar el estilo de vida de los vecinos. En un spot que cuenta con la voz del intendente Lucas Ghi, se detalló una por una los trabajos a realizar.

Se ampliará el Parque Industrial La Cantábrica para que puedan instalarse 20 nuevas empresas. Esto creará más trabajo local y afianzará a Morón como polo industrial del Oeste.

Con inversiones privadas, se abrirá un nuevo centro comercial donde estaba Showcenter. Esto, además de impulsar el comercio local, generará más de 2 mil nuevos puestos de trabajo directos e indirectos para los vecinos de Morón.

Se instalarán nuevos centros barriales de monitoreo para que haya más seguridad en todos los barrios, con respuesta más rápida, accesible y con la posibilidad de recibir denuncias allí mismo.

Se inaugurará el nuevo Centro de Salud en Castelar Sur, al que renombraremos “Papa Francisco”, para brindar una mejor atención y estar más cerca de los vecinos y vecinas.

Se adquirió el predio de la ex Arenil para construir un centro gerontológico integral. Además, continuarán los descuentos con la tarjeta de beneficios para jubilados y jubiladas. Esto significa más acompañamiento para quienes nos cuidaron toda la vida.

Se entregarán las primeras 120 viviendas de El Palomar a las familias y habrá un nuevo espacio verde en Morón centro. Más viviendas y más espacios de recreación para una vida digna y saludable.