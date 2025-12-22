El análisis optimista de la mano derecha de Luis Caputo sobre la Argentina: “2026 será el mejor año de la economía en décadas”

El viceministro de Economía José Luis Daza sostuvo que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar por el “sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei.

Javier Milei y Luis Caputo junto a miembros del Gabinete económico. Foto: NA.

José Luis Daza, viceministro de Economía y mano derecha de Luis Caputo, aseguró que el 2026 “será el mejor año de la economía en décadas”. Y señaló: “La elección legislativa de 2025 era un umbral de información”.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible”, expresó Daza, en ‘X’.

José Luis Daza, viceministro de Economía. Foto: NA

En sintonía, el viceministro de Economía sostuvo que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar por el “sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei.

“A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, destacó.

Gran artículo de @dreidel1, muy relevante para el boom de inversión que se viene en 2026.



La elección legislativa de 2025 era un umbral clave de información.



Esperar su resultado tenía un alto valor informativo.



La población ratificó de manera contundente que quiere continuar… https://t.co/H1w2pR6hSS — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) December 21, 2025

Daza citó un tweet del presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, donde hace referencia a un artículo que escribió para un medio periodístico.

A través de dicha red social, Reidel remarcó que “cada día se vuelve más nítida la diferencia entre improvisar (como hicieron gobiernos anteriores) y diseñar políticas de Estado con coraje y con método”.

José Luis Daza podría dejar su cargo en el Gobierno para irse a Chile

Luego del triunfo presidencial de José Antonio Kast en Chile, crecieron los rumores de una posible salida de José Luis Daza del Ministerio de Economía.

El secretario de Política Económica de Argentina reveló que recibió una oferta para unirse al Gabinete del presidente electo de Chile.

Si bien aún Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería.

José Luis Daza podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería en Chile. Foto: NA

La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming ‘Carajo’. Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.

Frente a esta noticia, Caputo reaccionó con comprensión y afecto: “Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo”.

Y continuó: “Le dije a él que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también, seguramente todos los chilenos quieren que vayas”. Por último, finalizó diciendo que Daza es (irónicamente) el único más optimista que él con respecto al futuro de la Argentina.