El segundo de Luis Caputo confirmó que le ofrecieron un cargo en el gobierno de Kast y podría ser ministro de Economía de Chile

José Luis Daza reveló que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo de Chile. El actual secretario de Política Económica de Argentina posee doble nacionalidad.

El secretario de Política Económica de Argentina, José Luis Daza, podría tener un cargo en el Gobierno de Chile. Foto: NA

El secretario de Política Económica de Argentina, José Luis Daza, confirmó que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien visitó este martes a Javier Milei.

Si bien Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad (argentina y chilena) podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería del gobierno chileno.

La confirmación tuvo lugar durante una entrevista en el streaming Carajo. Al ser consultado sobre los rumores de que le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, la mano derecha de Luis Caputo respondió entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.

En tanto, trató de bajarle el tono a la cuestión y destacó su trabajo actual. “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico”, apuntó.

Daza, de 66 años, nació en Argentina pero tiene una larga trayectoria internacional, la cual incluye más de 40 años viviendo en Nueva York y estudios en Estados Unidos. Durante su trabajo en JP Morgan, conoció al actual ministro de Economía argentino, “Toto” Caputo, con quien lo une una profunda amistad y colaboración profesional.

Qué dijo Luis Caputo sobre la posible salida de Daza a Chile

Luis Caputo reaccionó a la noticia con comprensión y afecto, destacando la calidad profesional de Daza: “Con José Luis nos une, además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo”, señaló.

Y agregó: “Le dije a él que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también, seguramente todos los chilenos quieren que vayas”.

Caputo concluyó que Daza es -irónicamente- el único más optimista que él con respecto al futuro de la Argentina.