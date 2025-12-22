Javier Milei participará del Foro Económico de Davos que se realizará en Suiza durante enero

“Fenómeno barrial”, expresó Milei en sus redes tras citar la publicación del Foro que anunciaba su presencia en el megaevento que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus.

Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2025.

El presidente de la Nación, Javier Milei, participará del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en la ciudad de Davos (Suiza). El propio mandatario anticipó y confirmó su asistencia, por tercera vez consecutiva, a través de su cuenta de ‘X’.

“Fenómeno barrial”, expresó Milei en sus redes tras citar la publicación del Foro que anunciaba su presencia en el megaevento que se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos.

Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2025. Foto: Reuters.

“ Bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, más de 3 mil líderes globales se reunirán para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones.

En esta edición, la temática de debate girará en torno a cinco desafíos que se presentan como claves donde detectan que “el diálogo y la cooperación público-privada” son fundamentales para el progreso.

“Para abordar estos desafíos, el crecimiento, la resiliencia e innovación serán imperativos transversales que guiarán la forma en que los líderes abordan la complejidad actual y buscan las oportunidades del futuro”, explicaron desde la página del evento.

Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2025. Foto: Reuters.

Por otro lado, en enero de 2025, Milei hizo públicos sus deseos de cerrar una alianza internacional de derecha integrada por naciones aliadas como: Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel) y Donald Trump (Estados Unidos).

Como dejó en claro tras la victoria del reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, en Balcarce 50 se emocionan con el tinte ideológico que tiñó a la mitad de América del Sur y ven potencialidad en la administración de José Jeri en Perú; en la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, lo que le puso fin a la hegemonía del MAS, y la sintonía existente con Santiago Peña de Paraguay.

La participación de Milei en el Foro de Davos 2025

Durante su participación en la edición de enero de 2025, el presidente de la Nación usó su discurso para defender las políticas económicas que impulsó la administración libertaria y se mostró fuertemente crítico contra la ideología woke.

Asimismo, en esa intervención, Milei pronunció fuertes cuestionamientos que fueron interpretados por la comunidad LGBT como una ofensa, lo que llevó a que se volcaran a las calles para protestar en su contra.

Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2025. Foto: Reuters.

El mandatario hizo referencia a un caso de abuso de una pareja homosexual de Estados Unidos, y sostuvo que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”.

“Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, manifestó el jefe de Estado de la Argentina, ante los presentes el pasado 23 de enero.