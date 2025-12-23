Alerta educación y ciencia: qué hay detrás de los recortes que planea aprobar el Gobierno en el Presupuesto 2026

El Gobierno planea eliminar el financiamiento de tres fondos clave: el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. La oposición busca marcar la cancha en el debate en el Senado.

Peligra la educación pública. Foto: NA (Nicolás Celaya)

El proyecto del Presupuesto 2026 pasó por la Cámara de Diputados y obtuvo la media sanción con excepciones referidas al Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, el artículo 30 pasó desapercibido y apunta al desfinanciamiento educativo. Desde el Gobierno creen que puede complicar la aprobación del Senado.

La sesión está convocada para el viernes 26 de diciembre y el oficialismo encendió las alarmas ante la negativa del sector dialoguista de la UCR por votar este artículo. También dieron por sentado que los senadores peronistas estarán en contra.

Javier y Karina Milei. Foto: NA

Cómo sigue el debate por el Presupuesto

El artículo 30 del Presupuesto 2026 busca derogar artículos de distintas legislaciones acerca del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

Un primer punto busca derogar el rol del Estado como garante del financiamiento del sistema educativo; la ley que hasta el momento establece que, una vez cumplidas las metas fijadas, el presupuesto destinado exclusivamente a educación no puede ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto.

Peligra el financiamiento educativo Foto: -

Luego, eliminaría el 0,2% mínimo que el Gobierno debe otorgarle al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Y por último, el presupuesto eliminaría el aumento progresivo del financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), lo cual representará un desafío para el nuevo ministro del área, el militar Carlos Presti.

Qué dicen las internas del oficialismo

El conteo preliminar del oficialismo parte de 21 legisladores de La Libertad Avanza (a la espera de la jura del rionegrino Enzo Fullone al inicio de la sesión del viernes), 10 de la UCR, tres del PRO y el resto provenientes de fuerzas provinciales. En total, sumarían 44 votos, aunque no todos aparecen como plenamente asegurados.

Con este escenario, eventuales ausencias no resultarían determinantes para la estrategia del Gobierno. La principal incertidumbre se concentra en el artículo 30, sobre el que aún no está claro el nivel de disidencias. Además, se prevé que puedan surgir planteos de último momento que compliquen el desarrollo del debate, por lo que Bullrich deberá mantenerse atenta a la evolución de la sesión.

Patricia Bullrich. Foto: X @SenadoArgentina

Escuelas técnicas: el nuevo bastión de la oposición

El kirchnerismo avanzó rápidamente y, con el chaqueño Jorge Capitanich, designado como miembro informante del bloque para rechazar el Presupuesto 2026, recibió ayer a estudiantes de escuelas técnicas. En el oficialismo advierten que, si ese artículo fuera rechazado en una eventual votación en particular del proyecto, a la Casa Rosada no le quedaría margen para continuar con la iniciativa.

La situación de las escuelas técnicas se vuelve cada vez más crítica. Durante los meses de gestión de Milei, los fondos destinados a la Educación Técnico-Profesional se redujeron un 76%, lo que equivale a unos $295.870 millones, según un relevamiento del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). La incertidumbre se profundiza con la eliminación del fondo de financiamiento del sector, que el Gobierno prevé suspender por completo a partir de 2026, poniendo en riesgo el futuro de un área clave para la formación industrial del país.

Instituto Nacional de Educación Tecnológica Foto: argentina.gob.ar

Además, esta medida implica un desfinanciamiento al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufrirá un recorte del 84,5% de acuerdo a un relevamiento de CTERA.