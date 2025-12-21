Crece la tensión con La Libertad Avanza: el PRO presentó un amparo para frenar la designación de auditores en la AGN

El presidente del bloque, Cristian Ritondo, solicitó que el ente se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

Cristian Ritondo. Foto: NA

El diputado nacional y presidente del PRO, Cristian Ritondo, promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. La maniobra busca impugnar la designación de los nuevos auditores para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), realizada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

El enojo en el PRO se acentuó por la incorporación de dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA) en cargos clave de la AGN, algo que varios referentes de esa fuerza interpretan como una distribución de espacios que no respetó acuerdos previos de composición de poder dentro de la coalición. La preocupación principal radica en que estos movimientos, según su visión, pueden afectar el equilibrio institucional de un organismo clave en el control del gasto público y la rendición de cuentas.

El PRO denunció irregularidades en el procedimiento

En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de anomalías durante la sesión especial:

Moción sorpresiva : la designación fue introducida a las 02:55 am por el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.

Falta de reglamento : se denunció que la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin dictamen previo de comisión y sin pedido formal de apartamiento del reglamento.

Votación cuestionada : el legislador calificó el acto como una decisión adoptada “entre gallos y medianoche” y a espaldas del debate público.

Retiro de bloques: ante la maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar un acto que consideraron manifiestamente inconstitucional.

Los fundamentos del reclamo de Ritondo y el PRO

El amparo sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Además, Ritondo argumentó que la Auditoría General es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías.

La demanda también plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, alegando que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes. Finalmente, el diputado invocó precedentes análogos del año 2015 donde la justicia ya había frenado nombramientos similares en la AGN por violaciones reglamentarias.