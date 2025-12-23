Guiño a la Iglesia: el intercambio de cartas de Javier Milei con obispos y el pedido al presidente para cuidar “a los pobres, los trabajadores y los ancianos”

El líder de La Libertad Avanza respondió misiva que la Conferencia Episcopal. Los mensajes que intercambiaron en este cierre del 2025.

Intercambiaron mensajes previo a los festejos de Navidad. Foto: Reuters y Noticias Argentinas

Javier Milei y un grupo de obispos de diversas diócesis del país concretaron un intercambio de cartas con motivo de las fiestas de Navidad, en un gesto interpretado como un acercamiento institucional entre el Ejecutivo nacional y la Iglesia Católica. El intercambio tuvo por eje reflexiones sobre valores compartidos, con menciones explícitas a la importancia de una “paz social sólida” y el “bien común” como temas centrales para la convivencia social.

En la misiva que recibió Milei, los obispos expresaron su saludo por las festividades y subrayaron la importancia de promover condiciones que favorezcan la armonía comunitaria. “Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo”, escribieron en primera instancia.

“En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar”, sostuvieron.

El presidente en su despacho. Foto: Twitter Oficina del Presidente

"Expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo. Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen. Confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad“, concluyeron en una misiva firmada por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, junto al arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, como vicepresidente primero; el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, como vicepresidente segundo; y el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, en su carácter de secretario general

“Agradezco sinceramente el saludo y los deseos que la Conferencia Episcopal Argentina ha tenido a bien hacerme llegar con motivo de la próxima celebración de la Navidad”, respondió Milei este martes 23 de diciembre. "Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común“, añadió.

En última instancia, el presidente reafirmó el rumbo de su gestión y dijo que el Gobierno sigue trabajando "incansablemente para generar las condiciones que permitan a todos los argentinos desarrollarse en libertad, con dignidad y con oportunidades reales de progreso".

Catedral de La Plata. Foto: Instagram @iglesia.catedral.laplata

El intercambio epistolar se desarrolló en un contexto marcado por tensiones sociales y debates legislativos, pero la comunicación con la Iglesia fue interpretada por algunos sectores sociales como un gesto de apertura y distensión del Gobierno hacia una institución de fuerte arraigo en la sociedad argentina sobre la cual el propio Milei fue muy crítico. El documento enviado por los obispos, además de los buenos deseos navideños, incluyó apelaciones a la solidaridad y la justicia social como pilares que sostienen la paz en el país.