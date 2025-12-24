Javier Milei celebró los resultados en las elecciones de Honduras: “Es una derrota contundente del narcosocialismo”

El presidente y Cancillería brindaron su apoyo a Tito Asfura y consideraron que “el pueblo eligió terminar el autoritarismo y la decadencia”.

El presidente celebró el triunfo en las elecciones de Honduras. Foto: Reuters

El Gobierno celebró la culminación del proceso electoral en Honduras con un mensaje oficial en el que destacó el resultado de los comicios generales de ese país, marcados por semanas de tensión y un conteo ajustado que finalmente confirmó la victoria de Nasry “Tito” Asfura. Desde la Casa Rosada enfatizaron que la elección representa “un paso hacia la libertad” y resaltaron la participación popular en el país centroamericano.

El presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un pronunciamiento contundente tras conocerse el resultado. “La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo y el autoritarismo”, afirmó, en lo que fue interpretado como un respaldo explícito al candidato ganador. También subrayó la importancia de respetar la voluntad de los votantes hondureños y mantener un compromiso con la libertad y el proceso democrático en la región.

"El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región", dijo Milei. El gobierno de la Argentina, junto a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron este miércoles 24 de diciembre un documento conjunto para felicitar a Nasry “Tito” Asfura por su victoria en las eleccioes presidenciales de Honduras.

El mensaje fue acompañado por la Cancillería Argentina, que también destacó el desenlace electoral y la postura del Ejecutivo nacional. En su comunicación oficial, el Gobierno celebró el desarrollo de la votación y la expresión de la voluntad popular, al mismo tiempo que destacó sus expectativas de fortalecer los lazos entre ambas naciones. Los voceros afirmaron que se trata de una instancia para consolidar la cooperación y reforzar los valores democráticos que unen a los países del continente.

Nasry “Tito” Asfura, candidato a presidente de Honduras. Foto: REUTERS

Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras respaldado por sectores conservadores y declarado presidente electo por las autoridades electorales hondureñas, expresó su agradecimiento por el apoyo internacional recibido. En sus redes sociales, Asfura señaló: “Presidente Milei: Muchas gracias por el apoyo, compartimos los mismos principios y valores. Este 30 de noviembre vamos a defender nuestra democracia y la libertad para vivir en paz. ¡Honduras, vamos a estar bien!”.