Presupuesto 2026: así es la estrategia del Gobierno para reasignar partidas en Universidades y Discapacidad

Luego de la media sanción al Presupuesto 2026 sin los capítulos de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento a Universidades, el Gobierno se alista para una estrategia paralela. Los detalles.

El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

Tras la media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y el retiro del polémico Capítulo XI, que proponía la derogación de leyes como la de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo nacional evalúa una estrategia alternativa para alcanzar el objetivo de déficit cero antes de su tratamiento en el Senado.

Javier Milei analiza la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias mediante un decreto, destinándolas a las mencionadas leyes de Universidades y Discapacidad sin afectar el equilibrio fiscal. La opción que se estudia se sustenta en la facultad que otorga el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que permite al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizar “reestructuraciones presupuestarias” a través de decisiones administrativas.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Voceros oficiales señalaron que hay posibilidades de avanzar por esa vía, aunque la discusión aún está en etapa de evaluación con la promesa de que las reasignaciones no “afectarán las asignaciones a las provincias”. El presidente Javier Milei ya había anticipado esta alternativa en una entrevista en televisión con el periodista Luis Majul, al explicar que el Gobierno podría “acomodar las partidas” dentro del presupuesto vigente a través de la redistribución de gastos o la reformulación de los recursos de cada área, lo que implica una revisión mes a mes del gasto.

La idea de una reasignación presupuestaria surge tras el rechazo de la iniciativa oficial de eliminar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad en Diputados que se había incluido en el proyecto original. Con ese capítulo fuera del texto, el oficialismo apuesta a que el proyecto pueda avanzar en el Senado con menor resistencia política, aunque tuvo que lidiar con reparos de sectores opositores, como la Unión Cívica Radical en otros artículos, como el 30.

Desde el entorno de Casa Rosada sostienen que los críticos “masticaron vidrio, pero no lo tragan”, en referencia a las quejas de la oposición sobre aspectos técnicos del proyecto. Es por eso que confían en que el bloque oficialista y los gobernadores aliados acompañarán la norma cuando se vote en la Cámara Alta, posiblemente hacia fines de diciembre 2025.

Tras su viaje a Oslo, el Presidente envió el proyecto de ley al Poder Legislativo. Foto: NA

Aunque la estrategia aún está en discusión interna, la decisión de no modificar el proyecto aprobado en Diputados y en cambio buscar soluciones administrativas para financiar a las universidades y las políticas de discapacidad se interpreta como un intento de desestimar las críticas y avanzar con la sanción del Presupuesto 2026 sin frenar su tratamiento legislativo. El objetivo declarado por el Gobierno sigue siendo que el plan de gastos y recursos no se aleje de la meta de equilibrio fiscal planteada para este año