Kicillof: “No hay sector económico en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires realizó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei en un plenario de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro.

El Gobernador bonaerense en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro Foto: NA

La tensión entre la oposición y el oficialismo sigue en aumento. En una semana clave en la que se debatirá el Presupuesto 2026 y otras leyes fundamentales para el Gobierno, Axel Kicillof protagonizó un acto en el que disparó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei. El gobernador de la provincia de Buenos Aires analizó la administración del Presidente y la calificó como “un desastre”.

En el plenario de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, realizó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional por los datos que reveló el INDEC sobre la balanza turística. El dirigente bonaerense resaltó la importancia de encarnar una resistencia activa y construir una alternativa política nacional.

Tildó de “dramático” el momento que atraviesa el país, culpa del ajuste fiscal que lleva a cabo la gestión libertaria, y consideró imprescindible superar el desánimo organizando a sectores populares y productivos, al margen de los límites tradicionales del peronismo.

“Es imperioso plantarse ante esto (el ajuste), tanto con la resistencia, tanto con el cuidado desde el gobierno provincial, con todo lo que podemos hacer, como con la construcción de una alternativa”, explicó el mandatario.

Según considera Kicillof, “la dureza con la que está pegando la política económica y el ajuste de Milei”, resulta definitoria. Agregó que, pese a la “soberbia” del Gobierno Nacional y el “salvataje norteamericano”, la administración actual enfrenta múltiples dificultades en el Parlamento y busca aprobar una “espantosa batería de leyes”. Los efectos de estas políticas recaerán sobre el empleo, los hogares y la pérdida de poder adquisitivo, analizó el Gobernador.

“Han cambiado 30 veces de política económica y es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico, fabuloso”, criticó con dureza el dirigente peronista.

Un apartado importante de su discurso estuvo marcado por los juicios sobre la situación económica actual. Al respecto, aseguró que “no hay sector económico en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien. La gastronomía, comercio, ni hablar turismo, pero industria con una crisis gravísima y con algunos elementos muy difíciles de revertir".

En un contexto que parecía predestinado a concluir con el lanzamiento de una candidatura, mientras la gente canta “Axel Presidente”, Kicillof puso paños fríos y aclaró: “No venimos a lanzar ni una campaña electoral, ni una candidatura. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y más potente de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra Provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa a la ultraderecha y no venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro, un futuro diferente, un futuro mejor para todo nuestro pueblo“.

“No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”, concluyó el Gobernador de la provincia más poblada del país.