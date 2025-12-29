Causa Sur Finanzas: investigan maniobras con el dólar blue y ordenan allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios

En la causa estarían involucradas unas 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas. Los allanamientos fueron al menos 60.

Sur Finanzas. Foto: Google Maps

En el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), la jueza federal María Romilda Servini ordenó decenas de allanamientos por maniobras con el dólar blue mientras regía el cepo cambiario.

Según las investigaciones, en las maniobras (que fueron por no menos de US$1400 millones) habrían estado involucradas unas 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas.

Algunas de las sucursales de la empresa Sur Finanzas. Foto: NA

Para esclarecer esta situación, se llevaron a cabo al menos 60 allanamientos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano y en Bahía Blanca.

Los agentes buscaban secuestrar celulares y documentación con el objetivo de reconstruir el circuito financiero investigado y determinar si hubo fraude cambiario mediante la compra de dólares sin justificación y su posterior reventa en el mercado informal.

Se complica la situación de Sur Finanzas

El expediente que dio lugar a los allanamientos se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.

La semana pasada, en otra causa vinculada con Sur Finanzas, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a Micaela Sánchez, la tesorera de esta financiera que pertenece a Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Tanto la tesorera como dos personas más -que serían choferes de la empresa- fueron procesados.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Foto: X

Vallejo está imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera está vinculada a la AFA y clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos.

De este modo, estos allanamientos se suman a operativos previos que incluyeron búsquedas en la sede de la AFA y clubes, en el marco de causas que indagan posibles vínculos entre fondos del fútbol y circuitos financieros informales. La Justicia también analiza compras de propiedades vinculadas al entorno de Tapia, aunque esos expedientes avanzan por separado.

La AFA, enfrentada con el Gobierno

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. La causa investiga maniobras de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, vinculadas a retenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Se trata de la primera de tres causas abiertas en los últimos días que involucran a las máximas autoridades de la AFA que tiene como imputado a Tapia. Las otras investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y con la adquisición de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar.

Días atrás, la AFA denunció que las investigaciones son un “ataque coordinado” por parte del Gobierno de Milei, después de que la exministra de Seguridad y actual senadora oficialista Patricia Bullrich presentara una denuncia en contra de Tapia por presunta corrupción ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La tensión entre el Gobierno y la AFA lleva ya más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.