Escándalo en la AFA: en un día clave para la causa, los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran ante el juez por la polémica mansión en Pilar

Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL. A qué hora declaran.

Pablo Toviggino Foto: A24

Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar.

Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL.

Las testimoniales se llevan a cabo este lunes por videollamada y primero será el turno de Pantano a las 11 horas, mientras que Conte declara a las 12.

Allanamiento en la mansión. Foto: NA

El juez buscará establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con el número dos de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino.

En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Miami.

Se estima que cerca de US$42 millones fueron depositadas en cuatro sociedades constituidas en Miami, que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada, según el medio La Nación.

Patricia Bullrich denunció a “Chiqui” Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Patricia Bullrich denunció semanas atrás a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL por supuestos manejos fraudulentos en la AFA. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, sentenció en un comunicado vía X.

Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y Toviggino el tesorero. Hace unos días se allanaron la sede de la AFA y las de 17 clubes en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado.

Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA y hombre fuerte del Consejo Federal, escándalo en fútbol de ascenso, deportes

La denuncia de Bullrich

La senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirmó: “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”.

Asimismo, mencionó las mansiones y Ferraris observadas en el allanamiento y cuestionó dónde está la plata que entra por publicidad y por la Selección, por qué los premios a los campeones “son más bajos que los vuelos a Tapia por el mundo”, por qué Sur Finanzas “manejó deudas de clubes a cambios de favores y votos” y qué pasa con las “contrataciones a empresas propias” y “la retención de aportes”.

Bullrich adjuntó en su publicación de X la primera página de su denuncia ante la justicia:

Denuncia de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia Foto: @PatoBullrich en X

El texto presentado por la ex ministra de Seguridad sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos" y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro”, indica la senadora en el documento.

Por otra parte, remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial “en la que se analizan maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico”, a través de sociedades comerciales “presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas” por los acusados.

Pablo Toviggino junto a Claudio Chiqui Tapia, IG @chiquitapia

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la CONMEBOL, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética de la CONMEBOL resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, finaliza el documento.