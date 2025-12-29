“La soberanía de las Islas Malvinas no se negocia”, sentenció Milei ante un medio británico

El Presidente de la Nación tuvo un diálogo directo con “The Telegraph” donde elogió a sus funcionarios, al gobierno estadounidense y a Giorgia Meloni por su política migratoria. Se refirió a la polémica cuestión Malvinas y, al contrario de sus declaraciones pasadas, defendió la soberanía de la Argentina sobre el territorio.

Javier Milei en el Encuentro de Líderes, en La Rural. Foto: Presidencia

Javier Milei tuvo una entrevista con el diario británico “The Telegraph” y dejó fuertes declaraciones. Entre ellas destacó que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable” y declaró al socialismo una vez más como “el enemigo”. Se refirió así a la situación de Venezuela respaldando eventuales acciones de los Estados Unidos en la zona. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, sentenció.

Por otra parte, definió a su gobierno como “el mejor de la historia” y destacó la finalización de “más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% en el gasto público y la disminución a la mitad de los ministerios" como un hito. “Estos cambios permitieron estabilizar la inflación, que bajó al 2,5% mensual después de haber superado el 25% antes de que asumiéramos el poder”, agregó Milei.

Javier Milei. Foto: via REUTERS

Contrario a lo esperado, el Presidente reconoció que sus medidas económicas tuvieron costos sociales tales como la pérdida de empleos y el cierre de pymes, pero afirmó que su administración “se estructura bajo un modelo horizontal”, donde “se establecen los objetivos” y los ministros implementan las acciones necesarias para poder concretarlos.

Qué dijo Milei sobre la cuestión Malvinas

Con respecto a la cuestión Malvinas, Milei afirmó que “no es negociable la soberanía” y que buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños. Además, el Presidente confirmó que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde 1982.

Mapa de las Malvinas Foto: Wikipedia

Manteniendo el orden de la relación con el Reino Unido, Milei contó que planea visitar oficialmente Londres en 2026 y destacó su aprecio por la cultura del lugar y su admiración ante bandas como los Beatles y los Rolling Stones.

Otras declaraciones sobre política internacional e interna

Milei reafirmó su afinidad con Georgia Meloni, la primera ministra italiana, y elogió su postura respecto a la inmigración. Según Milei, al no haber integración cultural, “ya no es inmigración, es invasión”.

Milei y Meloni

El Presidente argentino defendió la postura del país en alineación con el Occidente. Destacó su relación con Donald Trump y comentó que busca fortalecer aún más los vínculos con los Estados Unidos de América luego de elogiar al presidente estadounidense por “haber puesto fin a nueve guerras” y tener un enemigo en común que “es el socialismo”.

Con respecto a la política interna, Milei rechazó una vez más la regulación estatal de la economía: “Si quiero ser más libre, el Estado equivale a una pérdida de libertad, por lo que tengo que intentar quitarlo de en medio”.