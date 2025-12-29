“La soberanía de las Islas Malvinas no se negocia”, sentenció Milei ante un medio británico
El Presidente de la Nación tuvo un diálogo directo con “The Telegraph” donde elogió a sus funcionarios, al gobierno estadounidense y a Giorgia Meloni por su política migratoria. Se refirió a la polémica cuestión Malvinas y, al contrario de sus declaraciones pasadas, defendió la soberanía de la Argentina sobre el territorio.
Javier Milei tuvo una entrevista con el diario británico “The Telegraph” y dejó fuertes declaraciones. Entre ellas destacó que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable” y declaró al socialismo una vez más como “el enemigo”. Se refirió así a la situación de Venezuela respaldando eventuales acciones de los Estados Unidos en la zona. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, sentenció.
Por otra parte, definió a su gobierno como “el mejor de la historia” y destacó la finalización de “más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% en el gasto público y la disminución a la mitad de los ministerios" como un hito. “Estos cambios permitieron estabilizar la inflación, que bajó al 2,5% mensual después de haber superado el 25% antes de que asumiéramos el poder”, agregó Milei.
Contrario a lo esperado, el Presidente reconoció que sus medidas económicas tuvieron costos sociales tales como la pérdida de empleos y el cierre de pymes, pero afirmó que su administración “se estructura bajo un modelo horizontal”, donde “se establecen los objetivos” y los ministros implementan las acciones necesarias para poder concretarlos.
Qué dijo Milei sobre la cuestión Malvinas
Con respecto a la cuestión Malvinas, Milei afirmó que “no es negociable la soberanía” y que buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños. Además, el Presidente confirmó que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde 1982.
Manteniendo el orden de la relación con el Reino Unido, Milei contó que planea visitar oficialmente Londres en 2026 y destacó su aprecio por la cultura del lugar y su admiración ante bandas como los Beatles y los Rolling Stones.
Otras declaraciones sobre política internacional e interna
Milei reafirmó su afinidad con Georgia Meloni, la primera ministra italiana, y elogió su postura respecto a la inmigración. Según Milei, al no haber integración cultural, “ya no es inmigración, es invasión”.
El Presidente argentino defendió la postura del país en alineación con el Occidente. Destacó su relación con Donald Trump y comentó que busca fortalecer aún más los vínculos con los Estados Unidos de América luego de elogiar al presidente estadounidense por “haber puesto fin a nueve guerras” y tener un enemigo en común que “es el socialismo”.
Con respecto a la política interna, Milei rechazó una vez más la regulación estatal de la economía: “Si quiero ser más libre, el Estado equivale a una pérdida de libertad, por lo que tengo que intentar quitarlo de en medio”.