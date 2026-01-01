Javier Milei anticipó la creación de un bloque de líderes de derecha en Sudamérica: afirmó que cuenta con el respaldo de 10 países

El presidente reveló su intención de armar un grupo de líderes para “abrazar las ideas de la libertad” y plantarse “frente al cáncer del socialismo”.

Javier Milei. Foto: Reuters

Javier Milei reveló que está trabajando en el armando un grupo regional de centroderecha integrando por diez países que tendrá como fines “abrazar las ideas de la libertad” y plantarse “frente al cáncer del socialismo”.

El presidente expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una entrevista que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer y que se difundirá el domingo 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

Nayib Bukele participaría del bloque. Foto: Presidencia

En sus redes sociales, Oppenheimer informó que le realizó la entrevista en Casa Rosada al presidente, quien opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si busca “perpetuarse en el poder”.

En un adelanto publicado recientemente, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha, señaló que aún no tiene nombre, pero que su meta será defender las “ideas de la libertad”.

“ “Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó.

Cómo estaría conformado el bloque

Milei detalló además que la propuesta de ese bloque es “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”.

En este contexto, dijo que “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

Javier Milei y José Antonio Kast. Foto: Prensa Gobierno

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Perú, José Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino y de República Dominicana, Luis Abinader.

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron al presidente argentino como uno de los líderes más influyentes de este año.