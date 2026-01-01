Javier Milei, elegido como el segundo líder mundial más influyente, según el medio británico The Telegraph

El presidente quedó solo por detrás de Giorgia Meloni y por delante de Donald Trump. Mirá el top 5 completo en la nota.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei fue destacado por medios internacionales británicos como unos de los lideres mundiales mas influyentes del 2025, según informó Presidencia de la Nación.

The Telegraph lo ubicó entre los dos dirigentes más relevante en su ranking, “consolidando su proyección internacional y posicionándolo como uno de los referentes del escenario político global”, se precisó en un comunicado oficial.

“El influyente periódico inglés The Telegraph posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en Argentina y su repercusión internacional”, señaló

También precisó el Gobierno que el diario británico subraya el “control de la inflación y el superávit fiscal, principalmente, que dan como resultado la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas, todos elementos que lo ubican entre los dirigentes más influyentes del escenario global”.

Detalles del ránking

Completan el ránking de líderes elegidos por los lectores del portal inglés el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en quinta posición; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en cuarta posición; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en tercera posición; y a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, liderando el listado.

Giorgia Meloni y Javier Milei en el balcón de Casa Rosada. Foto: Reuters.

En tanto, en el ránking realizado por los periodistas, Milei quedó tercero. La selección incluye al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, en el quinto lugar; Ahmed Husseín al-Charaa (Siria) en el cuarto; Georgia Meloni en el segundo; y Maia Sandu (Moldavia) en primer lugar.