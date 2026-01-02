Javier Milei confirmó las dos primeras provincias que visitará en 2026: los detalles de su agenda

El presidente de la Nación reveló cómo comenzará su recorrido federal en su cuenta de X. Los detalles, en la nota.

Javier Milei tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Javier Milei se prepara para un 2026 cargado de actividades y decisiones por tomar. En este contexto, confirmó los primeros pasos de su agenda del nuevo año, que tendrá visitas al interior del país.

Según se conoció, el mandatario visitará Córdoba y Buenos Aires en la primera parte del año. Milei escribió en su perfil de X, en medio de una pregunta de uno de sus seguidores.

Javier Milei. Foto: via REUTERS

“1) Córdoba 2) PBA”, indicó acerca de las primeras visitas que realizará en 2026, con el objetivo de mostrar un recorrido federal en su gestión.

La organización del evento en suelo mediterráneo estará a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y referente clave en la provincia donde el oficialismo obtuvo un contundente 42% de los votos en las pasadas elecciones de octubre.

Esta visita se inscribe en la continuidad del denominado “Tour de la Gratitud”, iniciado tras el triunfo electoral que le permitió al Ejecutivo fortalecer su representación en el Congreso y asegurar la aprobación del Presupuesto 2026.

Javier Milei reveló las dos primeras provincias que visitará en 2026. Foto: X

Posteriormente, Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico donde el oficialismo nacional busca consolidar su estructura territorial frente a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Con la mirada puesta en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias y el objetivo de profundizar las reformas estructurales, el presidente apunta a mantener el contacto directo con su base electoral en las dos jurisdicciones que resultaron determinantes para el nuevo escenario de poder político en la Argentina.

Javier Milei, el segundo presidente más influyente del mundo

Javier Milei fue destacado por medios internacionales británicos como unos de los lideres mundiales más influyentes del 2025, según informó Presidencia de la Nación.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS

The Telegraph lo ubicó entre los dos dirigentes más relevante en su ranking, “consolidando su proyección internacional y posicionándolo como uno de los referentes del escenario político global”, se precisó en un comunicado oficial.

“El influyente periódico inglés The Telegraph posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en Argentina y su repercusión internacional”, señaló

También precisó el Gobierno que el diario británico subraya el “control de la inflación y el superávit fiscal, principalmente, que dan como resultado la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas, todos elementos que lo ubican entre los dirigentes más influyentes del escenario global”.