El Gobierno avanza en la reforma integral de la SIDE a través de un DNU: cuáles son los cambios y qué nuevas facultades le otorga

La transformación busca concentrar todo el sistema de inteligencia. Además, establece que todas las tareas serán “encubiertas” y se habilitará aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de “flagrancia”.

Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Foto: Google Maps

El Gobierno prepara una reforma para otorgar mayor poder a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y así concentrar todo el sistema de inteligencia, donde se establece que todas las tareas serán “encubiertas” y se habilitará aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de “flagrancia”.

La transformación se efectuará a través de un DNU que podría ser publicado este martes, donde se le da más poder a la SIDE, hoy bajo la conducción de Cristian Auguadra.

Los cambios con la reforma de la SIDE

Según indicaron desde el Ejecutivo, el texto establece en el artículo 2 que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

Otro de los artículos que ya despertaron críticas es el 19, el cual fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”.

Cristian Auguadra, Secretario de Inteligencia. Foto: Prensa SIDE

Y añade: “Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.

“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, agrega.

En tanto, otro de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia.

Fuentes oficiales señalaron a la agencia NA que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido”.

Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. En ese sentido, el Centro Nacional de Ciberseguridad -que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete- se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia estará en la órbita de la SIDE.

El DNU deberá ser tratado en el Congreso. Foto: NA

En el DNU se define a la contrainteligencia como “la forma preventiva, a detectar y analizar: espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.

La reforma habilita formalmente que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”

También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto.

El DNU que reforma la SIDE deberá tratarse en el Congreso

Ese DNU deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo que tiene diez días hábiles para tratar ese decreto, luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento.

El Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122. En ese contexto, el diputado Esteban Paulon dijo a NA que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.

Destacó que luego de cumplirse los días para que sea tratado en comisión “nosotros lo podríamos rechazar después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras”.