Boleta Única de Papel: La Libertad Avanza busca implementarla en todo el país y proyecta su prueba piloto en CABA y la provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza relanzó su ofensiva por la Boleta Única de Papel tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires con el impulso público de Martín Menem y Sebastián Pareja. El bloque oficialista busca avanzar en la Legislatura porteña con el objetivo de que los comicios de 2027 se realicen bajo ese sistema mediante acuerdos con la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

La Libertad Avanza busca implementar la Boleta Única de Papel en todo el país. Foto: Dirección Nacional Electoral

La Libertad Avanza busca implementar la Boleta Única de Papel en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Martín Menem y Sebastián Pareja pidieron en Twitter por su aplicación en cada provincia en la que aún no se ha implementado. El bloque oficialista en la Legislatura porteña y el Senado bonaerense trabajarán para que se apruebe durante el transcurso de 2026 pensando en las elecciones presidenciales de 2027.

En 2024 ya habían presentado un proyecto de ley para llevar adelante la aplicación de la Boleta Única de Papel en CABA, pero ahora en 2026 volverá a avanzar para que los comicios del 2027 sean todos por Boleta Única de Papel. Para ello, deben contar con el apoyo de sectores como la UCR, el PRO o la Coalición Cívica con el objetivo de llegar a 14 senadores y 27 diputados de otros bloques para el quórum.

Martín Menem en Diputados Foto: NA

Las acusaciones de La Libertad Avanza

Martín Menem pidió “terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos del mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado”. Por su parte, Sebastián Pareja citó criticando a Axel Kicillof, ya que “no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente”. Lo vinculó con las declaraciones del gobernador sobre lo sucedido en Venezuela y esta practica “antidemocrática”.

Menem y Pareja en X Foto: @SPareja_ @MenemMartin en X

Axel Kicillof había publicado un comunicado oficial, donde expuso: “La provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”. Además, agregó que este hecho "constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

“Nuestros bloques de Diputados y Senadores en la Legislatura van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la Provincia de Buenos Aires”, cerró Pareja.

Cómo es la situación en el Congreso de Buenos Aires

La discusión por la Boleta Única de Papel (BUP) vuelve a escena en la Legislatura bonaerense, con números ajustados y negociaciones cruzadas. En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza que conduce Agustín Romo cuenta con 19 bancas y necesita sumar 28 votos para alcanzar el quórum. En un escenario inicial, se esperan estos votos:

PRO : 11 votos.

UCR : 6 votos.

Coalición Cívica: 3 votos.

Mientras tanto, siguen faltando 9 apoyos que buscarán en el peronismo. En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof analiza volver a impulsar la restitución de las reelecciones indefinidas de intendentes, una iniciativa que, al igual que la Boleta Única de Papel, requiere acuerdos con otros bloques. En ese marco, algunos sectores libertarios no descartan discutir una reforma política más amplia que incluya ambos planteos.

Axel Kicillof Foto: Noticias Argentinas

En el Senado, el panorama aparece algo más favorable para La Libertad Avanza. El bloque libertario tiene diez integrantes y podría sumar respaldos del PRO, la UCR y del espacio Hechos–UCR Identidad, referenciado en los hermanos Passaglia. El peronismo, en tanto, se mantiene unido con 24 bancas, aunque todavía no definió la conducción del bloque.

En el plano discursivo, los libertarios buscarán responsabilizar al peronismo por frenar el cambio del sistema de votación. Desde el justicialismo, uno de los argumentos para rechazar la BUP es la extensión que tendría la boleta, que debería incluir todas las categorías y fuerzas políticas en un único papel.