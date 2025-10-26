Ausentismo en las elecciones: con el 66%, fue la participación más baja desde el regreso de la democracia

La asistencia fue similar a la de los comicios en la provincia de Buenos Aires celebrados el 7 de septiembre, cuando fue de 63,19%. La comparación con elecciones pasadas.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: NA

La participación en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre fue del 66% del padrón electoral, según datos de la Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente del Ministerio del Interior. De esta manera se trata de la participación más baja en una jornada electoral de medio término desde el regreso de la democracia.

La asistencia fue similar a la de los comicios en la provincia de Buenos Aires celebrados el pasado 7 de septiembre, cuando fue de 63,19%, según datos oficiales de la Junta Electoral.

Cabe recordar que la DNE había advertido que el tiempo promedio de voto a través de la novedosa la Boleta Única Papel (BUP) sería de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto diputados como senadores.

Cómo fue la participación en las anteriores elecciones

En 2023, la participación fue del 70,45% en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para los comicios generales, el número ascendió a 77,05%, mientras que en el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, cayó al 76,31%.

En tanto, para las elecciones legislativas de 2021, el promedio de participación fue del 67,78% en las PASO y 71% en las generales.

En 2017, la participación electoral fue de 76,75%.

Cabe señalar que los datos de estos últimos comicios no son del todo comparables con 2025, ya que en esos casos las elecciones provinciales se realizaron el mismo día que las nacionales.

Baja participación en 2025

Este 2025, la participación fue muy baja en los distintos comicios locales. En los distritos que desdoblaron sus elecciones, el número se ubicó por debajo del 60%, muy lejos del promedio histórico de 77%.

En los ocho distritos que ya celebraron sus elecciones (Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa y Corrientes), el promedio de asistencia electoral fue del 58%, casi veinte puntos por debajo de la media histórica.

En cuanto a las provincias, Formosa, con un 65,8%, fue la que más gente movilizó, mientras que Santa Fe fue la que menos la menos, con apenas 46%.