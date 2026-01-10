Los aviones F-16 que llegaron a la Argentina. Foto: Imagen generada por Copilot IA por Canal 26

La llegada de los cazas F-16 a la Argentina marcó un antes y un después para la defensa nacional. No se trató solo de la incorporación de un nuevo avión de combate, sino de la recuperación de capacidades estratégicas que el país había perdido y de un fuerte impacto simbólico en las Fuerzas Armadas y en la sociedad.

En ese sentido, diciembre de 2025 se transformó en un mes bisagra donde el Ejército Argentino recibió los primeros vehículos blindados Stryker y el presidente argentino, Javier Milei, designó a un militar de carrera, el teniente general Carlos Alberto Presti, al frente del Ministerio de Defensa y llegaron al país los primeros seis F-16 que fueron adquiridos desde Dinamarca.

La llegada de los aviones F-16 a la República Argentina.

Incluso, durante la primera semana posterior a su llegada, las aeronaves sobrevolaron el cielo argentino y fueron presentadas oficialmente en Río Cuarto, Córdoba.

La Fuerza Aérea Argentina y su reencuentro con la capacidad supersónica

Una de las relevancias de la llegada de los F-16 al país radica en el reencuentro de la Fuerza Aérea Argentina con la capacidad supersónica, algo que de lo que no contaba desde hacía mucho tiempo.

Incluso hubo un impacto directo en la Fuerza Aérea, que confirmó que en 2025 se triplicó la cantidad de inscriptos para ingresar a la institución.

También enero significa un mes clave dado que es el momento de formación de los primeros pilotos argentinos que volarán los F-16 en el país. En el plan se contempla la capacitación de especialistas, pilotos y técnicos por parte de personal idóneo de Dinamarca y también de Estados Unidos, que le transmitirán sus conocimientos al resto del personal. La idea es conseguir una autonomía plena para el 2027.

Además, la Fuerza Aérea comenzó a adoptar criterios y currículas compatibles con estándares de la OTAN, adaptándolos a la realidad local.

Avión caza F-16. Foto: NA.

El pasado sábado 6 de diciembre, en Río Cuarto, Milei encabezó la ceremonia oficial de recepción de los aviones. “Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece”, afirmó el presidente.

Los F-16, capaces de recorrer 400 kilómetros en apenas 12 minutos, simbolizan para muchos el regreso de la Argentina a un nivel de defensa acorde a su territorio y responsabilidades.

El traslado desde Dinamarca fue una operación compleja, con múltiples escalas, apoyo de aviones Hércules C-130, un Boeing 737 y un KC-135 para reabastecimiento en vuelo. Todo un suceso importante para la Fuerza Aérea Argentina.