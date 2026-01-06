Tras la compra de los aviones caza F-16, las Fuerzas Armadas de Argentina buscan incorporar helicópteros de Italia y Estados Unidos

La adquisición de nuevas aeronaves busca mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina.

Un helicóptero UH-60 Black Hawk de Estados Unidos. Foto: CJTF 76

La adquisición de los aviones caza F-16 fue un antes y un después para la Fuerza Aérea Argentina. Sin embargo, la Armada no se conforma con esa compra y ya posó sus ojos sobre los helicópteros UH-60 Black Hawk de Estados Unidos y las unidades AW109 italianas.

Para avanzar con la incorporación de los helicópteros, las Fuerzas Armadas evalúan dos caminos. Por un lado, busca reactivar las negociaciones con Estados Unidos por los UH-60 Black Hawk, conversaciones que se habían interrumpido a mediados del año pasado debido a restricciones presupuestarias. Por otro, ya cerró un esquema de financiamiento con el banco francés Credit Agricole para la compra de unidades AW109 de Italia, en una operación que supera los 70 millones de euros.

Uno de los helicópteros AW109 de Italia. Foto: Wikipedia.

Los Black Hawks en cuestión son parte de un remanente de 51 UH-60L que la Armada de los Estados Unidos anticipó que quitaría de servicio. De ocurrir la compra, los helicópteros recibirá una actualización por parte de la firma hebrea Elbit Systems.

En cuanto a los costos por helicóptero, la cotización superaría los u$s2 millones por aparato, a lo que habría que sumar gastos asociados a logística, repuestos, entrenamiento y mantenimiento. La compra inicial sería de 3 aeronaves, pero con la perspectiva de luego incrementar ese número a 10, con el objetivo de establecer un reemplazo para los helicópteros Bell UH-1H y Huey II.

La Fuerza Aérea Argentina parece decidida a incoporar helicópteros italianos

En paralelo a los movimientos para la compra de los UH-60 Black Hawk, el gobierno de Javier Milei anunció la aprobación de un contrato con el banco francés Credit Agricole para la compra de cuatro helicópteros livianos AW109, fabricados por Italia, que serán destinados a la Armada.

“El Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW109 junto al Credit Agricole, un banco de crédito agrícola francés, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina”, declaró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario señaló que “el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo, que se destinará a potenciar la defensa de los recursos que son de todos los argentinos”.

La intención del Gobierno es recibir los primeros dos helicópteros, directamente desde Italia, en el transcurso de los próximos 18 meses.