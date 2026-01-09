Javier Milei en una reunión del Mercosur en Brasil. Foto: REUTERS

El Gobierno de Argentina celebró la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur: “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques”, resaltó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

El ministro de Exteriores argentino destacó que, gracias al acuerdo, los miembros del Mercosur “accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

Agricultores polacos protestan contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur. Foto: REUTERS

Quirno precisó que, mediante este pacto, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5% de los envíos. “De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, resaltó el canciller.

Cómo beneficia a la Argentina el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa para Argentina una oportunidad clave para ampliar y diversificar sus exportaciones. El acceso a un mercado amplio y de alto poder adquisitivo permite que los productos argentinos no solo aumenten su volumen de ventas externas, sino que también puedan posicionarse en segmentos de mayor valor agregado, como frutas, carnes, oleaginosas y manufacturas. Esto resulta especialmente relevante para las economías regionales y para sectores que buscan reducir su dependencia de mercados tradicionales.

Al mismo tiempo, el marco de reglas claras y previsibles que establece el acuerdo puede favorecer un mayor flujo de inversiones europeas hacia el país. La llegada de capitales externos contribuiría a la modernización de sectores productivos estratégicos, la incorporación de tecnología y la mejora de la competitividad, con impacto positivo en la creación de empleo y en el fortalecimiento del entramado industrial y agroindustrial argentino.

El 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas. Foto: REUTERS

Otro beneficio central está vinculado a la facilitación del comercio más allá de los bienes. El entendimiento incluye avances en servicios, compras públicas y simplificación de procedimientos, lo que amplía las oportunidades para empresas argentinas de distintos tamaños. En particular, las pequeñas y medianas empresas podrían encontrar un entorno más accesible para insertarse en el comercio internacional y participar de cadenas de valor más complejas.

Desde una perspectiva estratégica, el acuerdo también refuerza la inserción internacional de Argentina al profundizar su vínculo con uno de los principales bloques económicos del mundo. Esta relación impulsa la convergencia hacia estándares más exigentes en materia productiva, ambiental y laboral, lo que puede mejorar la imagen del país en el escenario global y sentar bases más sólidas para un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo.

El proceso que atravesó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La intención de europeos y suramericanos de buscar este pacto quedó plasmada en un acuerdo macro de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigencia en 1999. Igualmente, las negociaciones técnicas se iniciaron formalmente en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se celebraron decenas de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con impases por largos años. La dilatación de las conversaciones se debió a los fuertes intereses sectoriales que primaron durante mucho tiempo, en particular en ciertos productos agrícolas e industriales y en cuestiones ásperas, como las denominaciones de origen y las cuestiones ambientales, a lo que se sumaron períodos de tensiones políticas diversas que desviaron la atención y restaron prioridad al proceso negociador.

Finalmente, este viernes el Consejo de la Unión Europea respaldó oficialmente por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.