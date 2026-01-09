Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur: cuándo se firmaría

Este viernes hubo mayoría en la votación, de manera provisional, para ponerle la firma al tratado que es elaborado hace más de 20 años.

Los países que integran la Unión Europea (UE) dieron el visto bueno a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, en un paso clave para que se concrete este tratado que es trabajado hace décadas.

Hubo mayoría en la votación, de manera provisional, para avanzar con el acuerdo. Se estima que el Consejo de la Unión confirmará de manera formal este procedimiento cerca de las 13, hora de Argentina.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: cuándo se firmaría

Se estima que en los próximos días podría darse el viaje de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Asunción, Paraguay, para finalmente firmar el acuerdo.

La fecha podría ser el lunes o martes de la semana que viene, según fuentes comunitarias indicadas por EFE y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento.

El Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El bloque trabaja en la elaboración de este tratado hace 25 años, por lo que resulta fundamental para la región.

En la reunión de embajadores permanentes ante la UE celebrada hoy para abordar el tema, se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) para sacar adelante este acuerdo, y a pesar de que no todos los países tomaron la palabra, según informó la presidencia chipriota de turno comunitaria.

Francia y Hungría ya habían anunciado que votarían en contra, mientras que países como Bélgica se abstuvieron.

Qué falta para que el acuerdo entre en vigencia tras la firma

Si a las 13 (hora argentina) se mantienen estas posiciones, se cerrará el procedimiento escrito y la decisión habrá sido aprobada formalmente por el Consejo de la UE.

Podrá entrar en vigor de forma provisional tras su ratificación por al menos un país del Mercosur, según fuentes diplomáticas, que recordaron que quedará derogado una vez que los Veintisiete hayan ratificado el acuerdo de asociación en bloque (que además del bloque comercial, tiene otros político y de cooperación).

La posición favorable a la firma de una mayoría cualificada de Estados miembros fue posible por la aprobación de unas salvaguardas en el acuerdo que mejoran la protección de los agricultores europeos, que se han manifestado en contra del pacto.

Los cambios en el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur

Los embajadores de los Veintisiete aprobaron cambios respecto al acuerdo político al que llegaron en diciembre con la Eurocámara sobre las salvaguardas ante el potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los cuatro países latinoamericanos.

Entonces, ajustaron el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercosur que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea.

Bruselas y los gobiernos querían que fuera un 10% y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto, del 5%. Finalmente lo dejaron en el 8 %, cifra que hoy ha sido rebajada al 5%.

De ese modo, el Ejecutivo comunitario tendrá que iniciar una investigación si se produce un aumento en las importaciones de los artículos sensibles del 5 % en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 5 % inferior al del producto europeo comparable.

En los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

El expediente de las salvaguardas se remitirá ahora al Parlamento Europeo, que debe validar el acuerdo en primera lectura, antes de su validación definitiva por el Consejo.