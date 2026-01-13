Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

El Gobierno celebró este martes haber alcanzado la inflación más baja de los últimos ocho años, al haberse ubicado en un 31,5% interanual, en lo que fue una de las principales metas que se planteó Javier Milei cuando asumió el poder.

El presidente destacó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, por haber conseguido el IPC más bajo de los últimos ocho años, luego de conocerse que la suba de precios de diciembre fue del 2,8%.

El Gobierno celebró el dato de la inflación de diciembre. Foto: Captura X

“Toto. El más grande. Fin”, escribió el jefe de Estado al responder un tuit publicado por Caputo donde destacaba que la inflación es la más baja desde el 2017. “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, señaló el ministro en su mensaje.

Pese a un aumento con relación al dato de noviembre, para el Gobierno es muy importante tener controlada la inflación por el impacto que tiene en el dólar, cuando tiene la obligación de juntar reservas porque es parte del compromiso con el FMI.

La reacción del Gobierno ante la inflación de diciembre

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también resaltó que la inflación de 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años".

“Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin”, publicó el funcionario en la red social X.

En tanto, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, solicitó que “hagan zoom a la inflación mensual de Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) y (Sergio) Massa en el 2023. Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual”.

En una publicación en la red social X, Bullrich dijo que “todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así”.

Agregó que “hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por ‘Toto’ y el Presidente”.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que “pasamos de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo, a tener la inflación más baja de los últimos 8 años”.

“Sin cepo, sin controles de precios, sin La Cámpora midiendo góndolas. Sin berretadas. Este es el camino”, destacó Santilli.