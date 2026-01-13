Rolando Figueroa lanzó dos programas para fomentar el turismo en Neuquén:

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Con el objetivo de impulsar el turismo en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa lanzó dos herramientas financieras para los residentes de la provincia.

Desde Villa Traful, el mandatario provincial presentó los programas “Viajá Neuquén” y “Disfrutá Neuquén”, los cuales incluyen reintegros de la mitad de los gastos turísticos y créditos blandos del BPN.

Según destacó Figueroa, la iniciativa tiene como objetivo “acompañar al turista neuquino para que visite los destinos de la provincia”.

“Este círculo virtuoso que hoy estamos anunciando para toda la provincia potencia nuestra economía y permite que el turismo genere más recursos para todos los neuquinos, además de darles a nuestros vecinos la posibilidad de conocer esta hermosa provincia en la que vivimos”, añadió el gobernador.

Cómo funciona el programa Viajá Neuquén

El programa Viajá Neuquén otorga un reintegro del 50% del monto total gastado en servicios turísticos habilitados dentro de la provincia. Entre sus características se encuentran:

Acreditación : el dinero se devuelve como crédito en la cuenta bancaria del BPN del usuario.

Servicios incluidos : Alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, excursiones, transporte turístico, alquiler de autos, pases en centros de esquí y el Complejo Termal Copahue.

Topes : el reintegro máximo por persona es de $500.000.

Condición: solo aplica para comprobantes (Facturas B o C con CAE) mayores a $100.000.

Para acceder, los beneficiarios tienen que cargar sus facturas en la plataforma digital del programa.

Cómo funciona el programa Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN

El programa Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN funciona como una línea de préstamos personales pensada para financiar las vacaciones o escapadas dentro del territorio. Las condiciones son:

Monto : hasta $5.000.000.

Tasa : 26% TNA (Tasa Nominal Anual).

Plazo : hasta 12 meses.

Destino: gastronomía, hotelería, artesanías, fiestas populares y combustible, entre otros.

Esta línea estará vigente hasta el 5 de abril de 2026 o hasta agotar el cupo de 10 mil millones de pesos dispuesto por la provincia.

Cabe señalar que ambas propuestas están dirigidas a personas mayores de 18 años, con residencia en Neuquén y que cuenten con una cuenta bancaria activa en el BPN.